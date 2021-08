Politica



Daniela Santanchè alla Versiliana: "Afghanistan, silenzio da comunità islamiche 'moderate' e femministe di sinistra"

domenica, 29 agosto 2021, 12:43

di chiara grassini

"Non ho visto nessuno scendere in piazza, nemmeno le comunità islamiche moderate. E le femministe di sinistra? Un silenzio assordante. Non ho sentito nessuno di loro dire una parola di preoccupazione e di aiuto".



Queste sono le parole della senatrice Daniela Santanchè che, intervistata dal vicedirettore del quotidiano La Verità Francesco Borgonovo, ha commentato l'attuale situazione in Afghanistan preso dai talebani.



Il dibattito è iniziato dalla condizione della donne afghane che non possono andare a lavorare, nè ascoltare la musica e se escono dalla propria abitazione devono essere accompagnate da una figura maschile e indossare il burqua.



Tra i vari temi affrontati anche la questione delle moschee. Fratelli d'Italia, come ha sottolineato la senatrice, aveva proposto una norma "che avrebbe messo fine alle moschee abusive", ma è stata bocciata.

"Non capisco il perchè nel nostro Paese non siamo mai riusciti a far passare una legge su questi luoghi di culto - ha afermato -. Noi di Fratelli d'Italia avevamo chiesto che le moschee devono avere un bilancio, sapere chi le finanzia,la predica in italiano per capire cosa dicono e infine un registro dell'imam".

La sicurezza. Daniela Santanchè ha evidenziato, attraverso una serie di esempi concreti, alcune aree italiane diventate pericolose dove "non possiamo più andare" perchè trasformate in "califfati". "Vi sembra normale non sentirsi più in casa nostra?"- ha sottolineato prima di esprimere la propria opinione sul green pass".



Stando alle sue parole il passaporto verde è stato fatto per obbligare gli italiani a vaccinarsi e non ha alcun senso se serve per prendere il caffè sedutoi al bar e non per andare in metropolitana dove si creano assembramenti.



La senatrice ha poi ripreso e smentito un'affermazione di Mario Draghi dove sostiene che "Il green pass è uno strumento di libertà perchè garantisce che ci sono intere zone o locali covid-free". Alla tesi risponde che i vaccinati possono comunque prendere il virus e quindi contagiare gli altri.

"Sono profondamente convinta che il vaccino serve, ma vorrei persone convinte, non obbligate. Se il governo è convinto che occorre mettere l'obbligatorietà, perchè non lo fa?"

"Qual è la politica migratoria di questo governo?" ha domandato Francesco Borgonovo in merito agli ultimi sbarchi avvenuti nel mese di agosto 2021. Sono 37.800 rispetto ai 17.800 del 2020 e ai 4.800 del 2019.



"Difendere i confini italiani significa difendere i confini europei. Matteo Salvini, l'allora ministro dell'interno, li ha difesi e poi è andato a processo. Attualmente con Lamorgese al governo la situazione si è capovolta e i porti sono aperti".