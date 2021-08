Politica



Lucca e Garfagnana: quasi 600 mila euro per il bando delle città murate

giovedì, 5 agosto 2021, 15:28

E' stato pubblicato l'elenco dei comuni che si sono aggiudicati i contributi del bando per interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana. Accedono al contributo in Toscana 36 Comuni per un totale di 6 milioni di euro di interventi in tre anni. Di questi, 4 sono in provincia di Lucca, compreso il capoluogo, che si aggiudicano quasi 600mila euro.

Ne dà notizia Mario Puppa, consigliere regionale del Pd.

«I finanziamenti del bando – spiega Puppa – sono destinati a interventi di restauro, riqualificazione e valorizzazione delle cinte murarie o interventi correlati. Si tratta di risorse importanti, cofinanziamenti decisivi per mettere in sicurezza beni artistici e architettonici di grande valore e di attrazione turistica, la prima applicazione della legge voluta dal presidente Giani approvata dal Consiglio nel febbraio scorso. Sono molto soddisfatto del fatto che 4 comuni della nostra provincia risultino assegnatari dei finanziamenti, cosa che dimostra capacità di presentare progettualità di qualità, in grado di intercettare i contributi regionali. Spiace che vi siano alcuni comuni della nostra provincia, nella fattispecie Camaiore e Minucciano, che pur essendo in graduatoria non avranno, al momento i contributi regionali. Ma posso garantire che per essi, come per il finanziamento completo delle opere richieste dal comune di Castelnuovo – conclude Puppa – ci sarà un impegno per chiedere di aggiungere nuovi fondi al bando regionale.».

Ecco nel dettaglio i comuni della provincia di Lucca, i siti interessati e i relativi finanziamenti regionali:

Lucca, restauro Rocca di Nozzano Castello – valorizzazione e messa in sicurezza dei percorsi di visita, 200mila euro;

Gallicano, restauro e riqualificazione della pavimentazione interna all'anello fortificato di Perpoli, 200mila euro;

Castiglione di Garfagnana, progetto di restauro e riqualificazione del percorso della cortina muraria di Porta Sardegna con il ripristino dell'accessibilità ai bastioni "Torricella" e "Sotto la Rocca", 93.625,58 euro

Castelnuovo di Garfagnana, Universo Ariosto a Castelnuovo – progetto di restauro della Rocca e creazione di un polo museale su Ludovico Ariosto e la Garfagnana del '500. Progetto di valorizzazione museale, 87.921,10 euro.