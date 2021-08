Politica



Martinelli e Testaferrata in visita alla Rsa Pia Casa: "Anche qui pochi infermieri"

giovedì, 5 agosto 2021, 15:37

“RSA Pia Casa: anche qui come per Monte San Quirico per 57 ospiti solo due infermieri la mattina, uno il pomeriggio ed uno la sera”. Proseguono i sopralluoghi nelle RSA del comune di Lucca dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Marco Martinelli e Simona Testaferrata che nella mattinata di oggi (5 agosto) hanno fatto visita alla struttura cittadina della Pia Casa.



"Purtroppo anche in questo caso - aggiungono i consiglieri comunali del partito di Giorgia Meloni - abbiamo dovuto constatare che pur nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Regione Toscana gli infermieri sono troppo pochi. Ribadiamo quanto già denunciato nella precedente visita a Monte San Quirico: la Regione Toscana deve cambiare i parametri di riferimento al fine di garantire un servizio migliore di assistenza per gli ospiti delle strutture. Infatti se è vero che con due infermieri la mattina, uno il pomeriggio ed uno la sera per 57 ospiti la ditta concessionaria rientra nei parametri previsti dalla Regione è pur evidente che con questi numeri non è possibile garantire un servizio di qualità agli ospiti e che di conseguenza i

criteri stabiliti dalla sinistra Toscana non vanno bene".



"In più - aggiungono gli esponenti di Lucca del partito di Giorgia Meloni - in vista della prossima scadenza dell’attuale concessione prevista il 30 novembre chiediamo al comune di prevedere nel bando un’ampliamento temporale della stessa concessione in modo da permettere al concessionario di ammortizzare i lavori sulla struttura previsti per contratto. Le principali criticità riscontate nell’edificio - concludono Martinelli e Testaferrata - sono ascrivibili all’impianto di riscaldamento e al necessario investimento sul raffreddamento degli ambienti".