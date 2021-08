Politica



Nuova tappa del 'Tampon Tax Tour' a Lucca

mercoledì, 4 agosto 2021, 17:13

Si è tenuta ieri, 3 agosto, a Lucca una nuova tappa del 'Tampon Tax Tour' promosso dal consigliere comunale di Firenze Laura Sparavigna e dall’associazione “Tocca a noi”. Un viaggio a tappe, tra le regioni italiane, finalizzato a registrare le adesioni degli enti locali che hanno deliberato atti a sostegno della campagna contro la Tampon Tax e stimolare il dibattito pubblico.

Anche a Lucca, grazie all’iniziativa della Conferenza delle Donne Democratiche in collaborazione con la segreteria territoriale del PD, sono state raccolte le firme degli amministratori e delle amministratrici che hanno aderito al manifesto contro la Tampon Tax che poi sarà consegnato ai parlamentari a Roma, nell’ultima tappa, con l’obiettivo di chiedere un emendamento risolutivo nella prossima legge di bilancio.

Hanno sottoscritto il manifesto i comuni di Altopascio, Barga, Borgo a Mozzano, Capannori, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Lucca, Porcari, San Romano Garfagnana e l’amministrazione provinciale.

"L’abolizione della ingiusta tassa della Tampon Tax - afferma la segreteria del Pd di Lucca - è una scelta di equità sociale ed economica e un diritto sociale. Questa battaglia riguarda ognuno di noi ed è il simbolo della società equa e progressista che vogliamo!

È inaccettabile che sui prodotti igienici femminili ci sia l’Iva al 22% pari a quella dei beni di lusso, come se gli assorbenti non fossero beni di prima necessità.

Non sta a noi scegliere se e quando avere il ciclo ma sta a tutti noi scegliere se quanto tassarlo!

Ringraziamo per il suo sostegno Coop, promotrice della campagna “Close the Gap” volta a sostenere l’inclusione di genere e primo esempio dalla grande distribuzione ad aver scelto di vendere ogni prodotto igienico sanitario femminile senza IVA per una settimana a marzo a titolo di esempio di quanto sia possibile fare contro una disuguaglianza piccola ma ingiusta

Partecipare e far sentire la propria voce vuol dire schierarsi a favore di una società più giusta, inclusiva e paritaria. Tocca a noi, in quanto cittadini e cittadine, scendere in campo! Per restare aggiornati e contribuire al viaggio, tappa per tappa, invitiamo tutti a seguirci per avere tutte le informazioni sul Tampon Tax Tour sul sito della campagna: www.toccaanoi.eu."