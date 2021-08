Politica



Panchieri (Pd) ironico: "Canale Benassai, ci mancava il suggerimento di Barsanti"

lunedì, 2 agosto 2021, 17:24

Roberto Panchieri, segretario del circolo centro storico Pd di Lucca, interviene con una nota sulla ben nota vicenda relativa al canale Benassai.

"Non bastava il crollo di un tratto della copertura del Canale Benassai, da tempo utilizzato come pista ciclabile, per creare problemi alla gente ed ai commercianti di S. Concordio - afferma -. C’era bisogno del colpo di genio della decisione presa in sede di Soprintendenza per la protezione e la valorizzazione dei beni artistici e storici".



"Qualcuno, maliziosamente - incalza -, ha suggerito che ci fosse bisogno di dare un segnale al Comitato di S. Concordio, al cui interno evidentemente ci sarebbe qualcuno in grado di esercitare influenza. No, per perdere tempo, invece di chiedere unanimemente alla Soprintendenza di rimediare all’errore compiuto e di non creare ostacoli alla ricopertura immediata del canale come richiesto autorevolmente dalla Amministrazione Comunale anche per proteggere l’igiene e la salute dei cittadini, il consigliere Barsanti suggerisce di utilizzare ulteriore tempo per verificare se è possibile procedere con la ricopertura di materiale vetroso o in plexiglas, semplicemente per mettere d’accordo capra e cavoli, in realtà per togliere dall’imbarazzo la Soprintendenza".



"Non ci resta che sfogliare il catalogo delle Ditte produttrici di Plexiglas e di Vetri speciali - conclude - per trovare una soluzione che, magari, permetta ai cittadini di ammirare i topi e altri eventuali ratti mentre sguazzano nel tratto scoperto. Il tutto con i soldi dei contribuenti".