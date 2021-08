Politica



Santa Croce, Fantozzi-Martinelli (FdI): "L'amministrazione si adoperi per far svolgere la processione"

martedì, 31 agosto 2021, 11:35

"L'amministrazione comunale di Lucca si adoperi per far svolgere la processione della Santa Croce e studi soluzioni per non incidere negativamente su il lavoro di bar e ristoranti". Prendono nuovamente posizione a favore delle attività e dei lavoratori il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

"In un momento così delicato per il lavoro, dopo mesi e mesi di chiusure imposte dal governo -spiegano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni- è indispensabile che nel giorno della Luminara di Santa Croce l'amministrazione cittadina non faccia rimuovere tavoli e sedie di ristoranti e bar. I cittadini di Lucca, in un periodo storico così travagliato della loro vita e della vita dei loro figli, hanno diritto di chiedere maggiore concretezza, coraggio e determinazione a chi amministra la città. Il Comune pensi a creare le condizioni affinché, in sicurezza, si possa svolgere la festa più importante della città di Lucca senza danneggiare le attività già fortemente provate da scelte scellerate del governo".

"Bisogna riuscire a coniugare le necessità economiche e imprenditoriali con la devozione dei lucchesi per le loro tradizioni e per la loro festa –sottolineano Fantozzi e Martinelli-. Per i lucchesi che vivono a Lucca, e per coloro che a Lucca tornano in questa occasione, il settembre lucchese è una festa altamente identitaria. È in particolar modo in questo periodo che la comunità di Lucca si riconosce attraverso i propri simboli religiosi, le proprie tradizioni e i valori civili. Serve quindi organizzazione e capacità decisionale per tenere insieme tradizione ed economia".