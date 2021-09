Acquedotto del Nottolini, Barsanti (Difendere Lucca): "Tambellini snobba il Fai"

Altri articoli in Politica

venerdì, 24 settembre 2021, 10:45

Il movimento Difendere Lucca organizza sabato 24 settembre la consueta raccolta alimentare mensile per le famiglie lucchesi in difficoltà. La raccolta si svolgerà dalle 15 alle 17 in via della Chiesa 24 a Marlia

giovedì, 23 settembre 2021, 18:16

Anche il consigliere comunale Fabio Barsanti interviene in difesa di Giacomo Puccini. "Le accuse di 'razzismo' che gli sono state rivolte dall'Opera nazionale scozzese sono grottesche

giovedì, 23 settembre 2021, 18:11

Quattro anni di sperimentazione, un nuovo modo di interpretare la logistica urbana e un approccio che potrà essere esportato anche in altri centri urbani di piccole e medie dimensioni

giovedì, 23 settembre 2021, 18:08

Difendere Lucca risponde alle accuse mosse dal capogruppo del Pd Guidotti in Consiglio comunale: "In nove anni il centrosinistra non ha fatto nulla per il recupero del Caffè Di Simo, luogo simbolo della città. Adesso cerca di distogliere l'attenzione dalle proprie mancanze, accusando un pezzo di carta..."

giovedì, 23 settembre 2021, 17:47

L'assessore Raspini: "Risposte più efficienti alle esigenze della comunità e ricadute positive sul sistema economico lucchese"

giovedì, 23 settembre 2021, 14:15

Costituito il "Comitato per il recupero e la valorizzazione del ponte dei Frati" il cui obiettivo è recuperare lo storico ponte in ferro pedonale sul canale Ozzeri in località Pontetetto