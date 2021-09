Affidamenti di opere pubbliche e di servizi più rapidi: da oggi si possono iscrivere nel nuovo Elenco comunale le imprese

Altri articoli in Politica

giovedì, 23 settembre 2021, 18:16

Anche il consigliere comunale Fabio Barsanti interviene in difesa di Giacomo Puccini. "Le accuse di 'razzismo' che gli sono state rivolte dall'Opera nazionale scozzese sono grottesche

giovedì, 23 settembre 2021, 18:11

Quattro anni di sperimentazione, un nuovo modo di interpretare la logistica urbana e un approccio che potrà essere esportato anche in altri centri urbani di piccole e medie dimensioni

giovedì, 23 settembre 2021, 18:08

Difendere Lucca risponde alle accuse mosse dal capogruppo del Pd Guidotti in Consiglio comunale: "In nove anni il centrosinistra non ha fatto nulla per il recupero del Caffè Di Simo, luogo simbolo della città. Adesso cerca di distogliere l'attenzione dalle proprie mancanze, accusando un pezzo di carta..."

giovedì, 23 settembre 2021, 14:15

Costituito il "Comitato per il recupero e la valorizzazione del ponte dei Frati" il cui obiettivo è recuperare lo storico ponte in ferro pedonale sul canale Ozzeri in località Pontetetto

giovedì, 23 settembre 2021, 08:32

L’uscita dall’Unione Europa e la riconquista della sovranità monetaria sono punti principali del programma di Italexit, gruppo politico fondato da Gianluigi Paragone e che trova il suo coordinamento, per la provincia di Lucca, in Stefania Martinucci, da più di un anno attiva sul territorio per il partito

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:56

Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli