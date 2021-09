Politica



Bindocci: "San Concordio, FdI imbarazzante in consiglio"

sabato, 4 settembre 2021, 13:04

Dura risposta del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Massimiliano Bindocci, a Fratelli d'Italia dopo l'intervento sulla ben nota questione riguardante il crollo nel quartiere San Concordio.

"Ho letto con un certo stupore - esordisce - un comunicato di Fratelli d’Italia sulla questione del canale dove è avvenuto il crollo a San Concordio. Stupore perché si è tenuta una commissione lavori pubblici specifica, chiesta da me e non da loro, cui qualcuno di FdI ha partecipato, ma pur avendo preso il gettone non ricordo un suo intervento".



"Effettivamente - spiega - la posizione di FdI che ho letto sulla stampa, è una raccolta di banalità, ma almeno poteva fare eventuali domande. Mi chiedo ma davvero Lucca merita politici che nei luoghi deputati tacciono, ma fanno comunicati sui temi solo per una sorta di visibilità. Questo atteggiamento offende la democrazia perché snobba i luoghi deputati e svilisce il consiglio e la commissione, produce una informazione distorta, perché sembra che qualcuno si interessi di qualcosa e invece si ma sopratutto offende i lucchesi che meritano una classe politica seria".



"I problemi a San Concordio ci sono - prosegue -, e deve essere trovata una soluzione nella legalità e rispettando residenti e esercenti, mettendo da una parte la contrapposizione tra Sovrintendenza e amministrazione, che è a nostro parere un errore. La commissione è servita a capire le cose, grazie ad assessore e dirigente, e ad evidenziare alcuni ritardi ed a parer nostro alcuno errori".



"Tutte le posizioni sono lecite - conclude -, ma bisogna documentarsi, agire nelle sedi opportune ed ascoltare il territorio, non si può aggirare questi passaggi con un un comunicato per far bella figura. Comunque restiamo fiduciosi che la serietà andrà di moda, ma è bene che i cittadini sappiano distinguere".