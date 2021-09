Politica



Bindocci sta coi giostrai: "La riduzione oraria è una punizione eccessiva e inutile"

mercoledì, 8 settembre 2021, 17:58

Il consigliere di minoranza del comune di Lucca, Massimiliano Bindocci, difende la posizione dei giostrai sulle limitazioni di orario di apertura.



"Ho letto dalla stampa la questione delle giostre - esordisce - ed informandomi sembra evidente che la posizione dei giostrai meriti attenzione. Voler limitare l'orario di apertura delle giostre sopratutto nei week-end e nei giorni del 13 e 14 Settembre, appare un accanimento pretestuoso, nei confronti di una categoria già molto penalizzata e in un contesto dove le precauzioni sono già state adottate".



"Comprendiamo - afferma - l'aver preteso procedure e il Green pass, ma queste limitazioni sono inopportune. Dopo un anno e mezzo di chiusura cui è stato costretto il mondo dello spettacolo viaggiante, per aprire il Luna Park delle Tagliate sono stati costretti ad assumersi costi ulteriori per garantire la sicurezza al fine di limitare il contagio Covid. Anche a Lucca il perimetro è stato recintato, sono stati assunti stewards all'ingresso, e viene chiesto Green pass per entrare. Pertanto non si capisce la limitazione oraria pomeridiana, che pregiudica uno dei pochi incassi, di una attività che è stata falcidiata dalla epidemia e che spesso piace che ci sia, ma di cui poi non ci si occupa fino in fondo dei problemi che attraversa".



"Si tratta - conclude Bindocci - di rispettare un mondo che comunque lavora, e di garantire ai più piccoli, e non solo, una opportunità di divertimento in sicurezza. La concomitanza della fiera essendoci la recinzione ed eventualmente prevedendo un numero massimo non rileva. Invitiamo amministrazione e prefettura a sbloccare questa situazione, venendo incontro alle richieste di questi lavoratori".