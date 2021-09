Politica



Canale Benassai, Fantozzi-Martinelli (FdI): "Auspichiamo che i lavori terminino in tempi brevi"

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:56

"Sin dall'inizio siamo stati a fianco delle attività commerciali e dei residenti, con sopralluoghi e portando la questione nelle sedi istituzionali. Adesso auspichiamo che i lavori terminino nel più breve tempo possibile. Del resto, ci sono voluti più di quattro mesi per trovare un accordo tra Sovrintendenza e Comune di Lucca e finalmente sarà previsto il ripristino della copertura totale del canale. Il canale Benassai aperto per un tratto di 30 metri, lungo il viale San Concordio, avrebbe comportato la cancellazione di diversi stalli blu, vitali per i negozi, con uno sconvolgimento della sosta. Senza dimenticare che il fosso aperto ha già creato problemi di natura igienico-sanitaria" dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.