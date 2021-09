Politica



Centrodestra, cercasi... peacekeeper disperatamente

lunedì, 13 settembre 2021, 00:13

di aldo grandi

L'appuntamento elettorale con le amministrative 2022 per la scelta del sindaco di Lucca che succederà, dopo dieci anni, ad Alessandro Tambellini, si avvicina sempre di più. Il centrosinistra ha già da tempo avviato le sue grandi manovre, prima con Francesco Raspini che ha bruciato tutti annunciando la propria candidatura e, adesso, con la scesa in campo ufficiale di Ilaria Vietina. Di fronte a questa satiriasi di attivismo, il centrodestra lucchese non solo non ha ancora deciso cosa fare, ma ha visto il proprio tavolo caratterizzarsi per una estrema litigiosità. Mallegni prima, Barsanti poi, la Lega appena 24 ore fa, hanno bocciato la candidatura Pardini se non dovesse giungere al termine di un confronto costruttivo e unitario.

Eppure Mario Pardini non ha mai voluto scatenare faide interne. Anzi. Ha soltanto scelto di scendere in campo qualunque cosa accada e, ormai, avendoci messo la faccia, non può e non vuole più tornare indietro. Quindi, a scanso di equivoci, Pardini sarà uno dei candidati a sindaco.

La litigiosità che anima il centrodestra, tuttavia, non può andare avanti a lungo. Serve unità di intenti e di consensi attorno ad un unico candidato. In questo momento, inoltre , c'è bisogno di qualcuno che si ponga nelle vesti di peacekeeper, pacificatore degli animi. Questa sera si è tenuta una riunione della Lega a Firenze dove si è anche parlato di Lucca. Mario Pardini era convinto di essere il candidato prescelto da Salvini, ma così non è. Il segretario della Lega non è disposto a sacrificare l'unità del centrodestra sull'altare di un candidato che non dovesse ricevere il gradimento unanime di tutti i partito in lizza liste civiche comprese.

Riccardo Cavirani ed Elisa Montemagni sono stati chiari: Pardini o chiunque altro purché nell'unità di tutto il centrodestra. Non è una questione di nomi, assolutamente.

E' chiaro che a questo punto Mario Pardini deve decidere cosa vuol fare da grande se, cioè, attendere e uniformarsi alle decisioni dei partiti e delle altre forze politiche in lizza oppure scendere in campo, annunciarlo e metterci direttamente la faccia.

C'è, comunque, anche un'altra ipotesi ed è emersa durante uno di quei salotti lucchesi che cominciano a tenersi la sera nelle residenze più o meno dorate della nostra città. Sembra che in una di queste uno dei papabili candidati si sia offerto per recitare il ruolo di pacificatore ossia di colui che vuole riportare all'unità tutte le forze politiche di opposizione al fine di studiare una strategia e un programma capace di stroncare sul nascere le velleità della sinistra.

Per questo motivo, a quanto pare, nei prossimi giorni si terrà una riunione top-secret all'interno della quale dovrebbe essere stretto una sorta di patto di unità di intenti e di azione. Via tutte le asperità e uniti verso l'obiettivo indipendentemente da chi sarà scelto come candidato unico del centrodestra. Una soluzione che, se fosse vera, troverebbe, finalmente, un punto di incontro importante.

Nel frattempo aumentano i nomi dei candidati potenziali alla carica di sindaco. Le personalità di spicco pronte a mettersi al servizio della città per rilanciarla non mancano.