Circolo Fdi “I borghi di Lucca”: “Solo un centrodestra compatto può arrivare a governare”

giovedì, 16 settembre 2021, 13:00

In vista delle elezioni amministrative del 2022, il circolo Fdi Lucca tramite Annamaria Frigo esprime il suo favore al centrodestra: Altopascio, Massarosa, Seravezza, Piazza al Serchio e Pieve Fosciana saranno una prova importante per il centrodestra, anche per le future elezioni di Lucca e per le politiche del 2023.

“La città – dichiara il circolo Fdi – i suoi cittadini chiedono con forza un cambiamento, troppi dieci anni di immobilismo e in diversi casi anche di malgoverno, prodotti dall’attuale amministrazione”.

Sicuramente, si chiarisce, bisognerà aspettare i risultati del 3 e 4 ottobre per avere la rosa dei candidati che ciascun partito di centrodestra proporrà sul tavolo degli accordi.

Fdi Lucca è certo che la leader Giorgia Meloni proporrà come candidato una persona non solo in grado di vincere, ma anche di governare come sindaco e quindi di amministrare con competenza. Non si tratterà di scelte dettate dalla popolarità, ma dalle competenze possedute.

“Un candidato che abbia esperienza politica – chiede il circolo Fdi – non diviso e in grado di fare sintesi fra le varie componenti del centrodestra e del mondo civico”.