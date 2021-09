Politica



Commissione sul C-Ora Fest: per Barsanti e Bindocci soldi pubblici spesi senza pluralismo e con pochi controlli

venerdì, 3 settembre 2021, 18:20

Si è tenuta stamani la Commissione Consiliare Controllo e garanzia richiesta dal consigliere Massimiliano Bindocci per fare chiarezza su alcuni aspetti dell'iniziativa promossa dall'assessore Vietina, dopo che lo stesso consigliere e il consigliere Fabio Barsanti avevano criticato modalità e costi dell'evento.

"L'assessore è apparso in evidente difficoltà, capace solo di provocare", attaccano i due consiglieri. Barsanti commenta che: "La commissione sul festival della contemporaneità - a senso unico - ha fatto uscire allo scoperto la volontà di spendere soldi a piacimento e di fare propaganda ideologica da parte della giunta Tambellini in vista delle elezioni. E' stato confermato come la scelta dei relatori fosse totalmente appiattita a sinistra e senza alcun tentativo di confronto su tematiche importanti ma delicate. Il consigliere Bindocci invece precisa che "la scelta di fare iniziative culturali com soldi pubblici dovrebbe per i criteri di partecipazione e trasparenza passare almeno dalle commissioni preposte. Anche il consigliere Ciardetti ci ha dato ragione. Invece con una certa arroganza, la signora Vietina ha rivendicato la sua scelta, fatta a suo dire con un gruppo strettissimo di collaboratori" Bindocci e Barsanti riconoscono insieme che "Effettivamente se possiamo dire di aver ottenuto un chiarimento da LuccaCrea, lo stesso non può dirsi nei confronti dell'amministrazione, che ha cercato anche con alcune provocazioni di rimediare alle risposte evasive, sugli aspetti culturali, sulle motivazioni alla base delle scelte dei relatori, ed alla selezione dei media partner."

"La sintesi della commissione da parte della giunta – concludono i consiglieri di M5S e Difendere Lucca – è che l'amministrazione ha gestito un evento culturale in modo assolutamente unilaterale, però, a differenza di una festa di partito, questo evento è pagato con i soldi di tutti.È pacifico che avevamo colto nel segno".