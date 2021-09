Dante e i vaccini: ciò che è virtuoso e ciò che non lo è

Politica



domenica, 19 settembre 2021, 13:20

di francesco pellati

Caro direttore,

700 anni fa moriva Dante a Ravenna dove i fiorentini lo avevano costretto a fuggire per non essere giustiziato. Poi ne reclamarono le spoglie, ma i ravennati se le tennero e tuttora se le tengono strette, ben facendo: lo accolsero fuggiasco, lo ospitarono, lo salvarono dal patibolo

Ben altri, non io, hanno cultura e capacità per celebrarne le opere.

Io mi limito a ringraziarlo per la gioia che mi ha donato con i suoi versi, per l’impegno civile e morale cui essi mi hanno tante volte costretto. Soprattutto uno dei più famosi, quel “fatti non foste per viver come bruti ma per seguire virtute e conoscenza”.

Virtute e conoscenza sono i due perni su cui dovrebbe girare la vita di ognuno di noi, intendo di ogni uomo o donna che vive sulla faccia di questa terra.

Quasi mai è così, intanto perché la conoscenza è faticosa e poi perché la virtute è difficile da misurare. Ci sono di mezzo le ideologie, le convinzioni, le necessità della vita e i compromessi che ne derivano. Ma rimane vero che ognuno di noi ha la consapevolezza interiore della virtù o del vizio di quello che sta facendo. E ne diventa giudice silente, ne rende conto a se stesso prima che agli altri e, soprattutto, prima o al di fuori dei tribunali.

Anch’io mi pongo due delle domande che oggi si rincorrono:

È virtuoso accogliere chi scappa da guerre, persecuzioni e carestie? Si è virtuoso. È virtuoso accoglierlo senza condizioni, spalancandogli le porte di casa, senza chiedergli di vivere seguendo le leggi e le consuetudini di chi lo ospita? No, non è virtuoso.

È virtuoso chiedere a tutti di vaccinarsi per superare l’emergenza sanitaria? Si, è virtuoso. È virtuoso costringere tutti a vaccinarsi? No, non è virtuoso: non solo è un problema di libertà personale, tuttavia limitata dalla libertà altrui e di salute personale, tuttavia limitata dalla salute altrui. È anche un problema di diritti sanciti per esempio dal Regolamento del Parlamento Europeo n° 953/2021 che vieta la discriminazione fra coloro che hanno ricevuto il vaccino e coloro che, per qualunque motivo, non lo hanno ricevuto. Il principio, vale la pena ricordarlo, è stato recepito in Italia nel DPR 445/2000 (art. 46) e nei DL 52/21, 105/21, 111/21.

Come dicevamo, la fatica della conoscenza: fra si vax e no vax, quanti conoscono i contenuti di queste norme, espresse peraltro nel consueto linguaggio burocratese che fa del proprio meglio per non farsi capire? Sono norme che vincolano tutti, i pro e i contro. Se le vadano a studiare prima di sparare bufale!

Può valere in questo caso la riflessione di Agostino sulla legge giusta e sulla legge ingiusta e dunque il diritto del singolo di opporsi alla ingiustizia divenuta legge? In uno Stato di diritto non può valere perché i legislatori hanno ricevuto delega da liberi elettori a fare le leggi nell’interesse degli elettori stessi.

Ma se i legislatori eletti liberamente fanno leggi ingiuste, come fare in uno Stato di diritto?

Si rifanno le elezioni e si cambiano i legislatori.

Doveva succedere almeno un anno fa, non è successo: secondo me il principale “vulnus” alla volontà popolare è questo, il resto, green pass, obblighi, lock down, non è che conseguenza.

Magari saremmo messi peggio ma almeno ci avremmo provato.

I numeri ci dicono che i due esiti estremi del covid (terapie intensive e decessi) decrescono e colpiscono soprattutto i non vaccinati. Mi hanno convinto: io sono vaccinato e dispongo del green pass: ho liberamente scelto. Sommessamente consiglio tutti a farlo, ma non vado oltre il consiglio e mi infurio se qualcuno vuole imporlo senza averne i poteri.