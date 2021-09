Difendere Lucca: domenica 26 settembre escursione al Bargiglio

Altri articoli in Politica

giovedì, 23 settembre 2021, 17:47

L'assessore Raspini: "Risposte più efficienti alle esigenze della comunità e ricadute positive sul sistema economico lucchese"

giovedì, 23 settembre 2021, 14:15

Costituito il "Comitato per il recupero e la valorizzazione del ponte dei Frati" il cui obiettivo è recuperare lo storico ponte in ferro pedonale sul canale Ozzeri in località Pontetetto

giovedì, 23 settembre 2021, 08:32

L’uscita dall’Unione Europa e la riconquista della sovranità monetaria sono punti principali del programma di Italexit, gruppo politico fondato da Gianluigi Paragone e che trova il suo coordinamento, per la provincia di Lucca, in Stefania Martinucci, da più di un anno attiva sul territorio per il partito

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:56

Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:43

Il consigliere Fabio Barsanti commenta la bocciatura della sua mozione che proponeva di studiare nuove forme di rappresentanza e partecipazione sulla base delle ex circoscrizioni

mercoledì, 22 settembre 2021, 11:40

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, chiede all'assessore Bezzini di chiarire in aula la situazione riguardante la penuria di personale all’ospedale San Luca di Lucca