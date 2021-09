Difendere Lucca: "Serve nuovo gattile, Comune risponda alle richieste delle associazioni"

Altri articoli in Politica

giovedì, 30 settembre 2021, 16:23

Lega, Forza Italia, SìAmoLucca e Difendere Lucca chiedono che il bene resti di proprietà pubblica e contestano l'ennesima forzatura dell'amministrazione su tempi e modalità

giovedì, 30 settembre 2021, 14:05

Giovanni Minniti, consigliere comunale della Lega, elenca così i dati del bilancio consolidato che raggruppa i conti del comune di Lucca e delle sue società controllate e partecipate: “perdite di esercizio registrate da Lucca Crea e Farmacie comunali e peggioramento di tutti gli indicatori con aumento dell’indebitamento, contrazione del risultato...

giovedì, 30 settembre 2021, 14:05

Il comitato promotore "Lucca per la partecipazione" è soddisfatto del risultato raggiunto in poco tempo: raccolte 1400 firme per chiedere il processo partecipativo sull'ex-manifattura in base alla legge regionale 46/2013

mercoledì, 29 settembre 2021, 17:50

"Sul Di Simo sindaco e maggioranza arrendevoli, propongo un confronto fra Comune, Fondazione Puccini e fondazioni bancarie". Così il consigliere comunale Fabio Barsanti dopo la seduta della commissione controllo e garanzia. "Il Di Simo è un bene culturale, bisogna sbloccare questa situazione vergognosa in vista del centenario della morte di...

mercoledì, 29 settembre 2021, 12:09

Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli

mercoledì, 29 settembre 2021, 08:14

Mancano poco più di quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto riguardante il green pass, e che lo rende obbligatorio in quasi tutte le attività lavorative. Il gruppo “Lucca consapevole”, che da luglio manifesta tutti i sabati in piazza Napoleone, invia un nuovo comunicato, in cui si domanda perché vengano...