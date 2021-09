Politica



Elenco fornitori per appalti pubblici: approvata dal consiglio comunale di Lucca atto di indirizzo presentato da Martinelli (FdI)

mercoledì, 1 settembre 2021, 09:36

“Lavori pubblici: utilizzare il massimo numero di inviti possibili per far lavorare le ditte locali è da sempre stata una nostra

richiesta”. Questo l'intervento di Marco Martinelli presidente del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in occasione del consiglio

comunale di ieri sera.

"È ragionevole - ha aggiunto l’esposizione del partito di Giorgia Meloni - pertanto che siano privilegiati gli appalti con le imprese del territorio la cui affidabilità è comprovata, imprese che, oltretutto, hanno tutto l'interesse a mantenere il rapporto di fiducia attraverso la qualità del lavoro svolto nei tempi assegnati".

"Le imprese locali - ha proseguito il capogruppo di Fratelli d'Italia - rappresentano un importante volano per l'economia del nostro territorio ed è quindi strategicamente importante istituire l'elenco dei fornitori e prevedere un regolamento visto che il modo in cui vengono assegnati i lavori è assolutamente decisivo per la loro qualità, tempestività e l’affidabilità dell’esecuzione degli stessi. In un momento di grande difficoltà economica - ha concluso Martinelli - è importante creare le condizioni per favorire il lavoro alle imprese locali in modo da creare possibilità di ricchezza che rimarrà all'interno del nostro territorio".