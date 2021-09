Politica



Elezioni, Fratelli d'Italia sta pensando a Nicola Lattanzi

martedì, 7 settembre 2021, 23:14

di aldo grandi

Mentre a sinistra Francesco Raspini, appoggiato da Lucca Civica e da gran parte del Pd compresa la Ilaria Vietina che si appresta a scendere ufficialmente in campo, inaugura o interviene un giorno sì e l'altro pure in perfetto stile campagna elettorale, a destra si dormono sonni agitati che, però, sempre sonni restano.

Così, in attesa che Mario Pardini sfogli la sua personale margherita senza capire che i suoi presunti alleati sono pronti a mangiarlo e a digerirlo ad ogni piè sospinto e gli sparano pure addosso, a destra qualcuno comincia a pensare di dover puntare, almeno in primis, su un candidato nuovo che raccolga consensi nella Lucca che conta. Stiamo parlando di Nicola Lattanzi, professore universitario e docente di Imt, persona che, fino ad oggi, ha sempre tenuto un low profile, ma che adesso, a quanto pare, sarebbe pronto e disponibile a scendere in pista.

A dire la verità la proposta è giunta una decina di giorni fa da alcuni esponenti del centrodestra e Lattanzi, a quanto pare, si è preso un po' di tempo per sciogliere la riserva. I suoi impegni professionali, è divenuto, da poco, anche collaboratore del Corriere della Sera, non gli impedirebbero di dedicarsi alla città dove è nato e cresciuto e, poi, adesso che il padre Arturo non è più presidente della Fon dazione Carilucca, anche le voci più o meno cattive sono costrette a tacere.

Ciò che avrebbe spinto il partito di Giorgia Meloni, più o meno ufficialmente, a sondare il terreno sarebbe, proprio, l'immobilismo che regna nel centrodestra con alcuni esponenti come Mallegni di Forza Italia che bocciano apertamente Mario Pardini per portare avanti un disegno che vedrebbe nuovamente correre per la carica di sindaco l'attuale leader di SìAmo Lucca Remo Santini.

A Mallegni, a quanto pare e non solo a lui, non va giù che Pardini sia una sorta di candidato scelto e imposto dalla Lega di Matteo Salvini il quale avrebbe chiesto a Pardini di attendere a scendere ufficialmente in campo e a prendere posizione. Bordate contro Pardini sono già arrivate da Barsanti e da Mallegni, senza che Pardini abbia risposta in prima persona. Il tutto, si pensa, per non sciupare il clima solo apparentemente idilliaco che dovrebbe regnare in vista delle elezioni amministrative che si terranno fra qualche settimana.

Ma cosa accadrà se ad Altopascio Marchetti dovesse vincere e idem a Massarosa? Non si indebolirebbe a dismisura la posizione di Pardini che, se invece attaccasse ora e scendesse direttamente in campo, sbaraglierebbe il banco? Già, ma per farlo ci vuole coraggio e, soprattutto, la consapevolezza che non si deve stare dietro alle voci e alle promesse dei partiti e dei loro leader nazionali i quali, a volte, nemmeno sanno dove sta Lucca...