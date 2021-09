Politica



Europa Verde Lucca: "L'amministrazione si faccia carico di politiche ecologiche, strutturali e lungimiranti"

lunedì, 27 settembre 2021, 16:48

"La precaria situazione degli alberi piantumati dall'associazione Talea nell'Oltreserchio è un altro drammatico indizio di quanto la crisi climatica stia colpendo duramente: l'amministrazione comunale si faccia carico di politiche ecologiche strutturali e lungimiranti". Lo dichiarano in una nota i co-cordinatori Europa Verde Luca Fidia Pardini ed Eros Tetti.

"Negli ultimi dieci anni, cioè quasi ogni anno, ha battuto il 'record di anno più caldo di quasi tutti i tempi' -continua -, dunque è lecito aspettarsi che ogni estate da ora in poi possa risultare quella più secc di sempre".

"Ci dispaice essere pessimisti,ma si corre il rischio che tutto questa avvenga per davvero. Alla luce di tutto ciò è necessario rivedere anno per anno, le politiche ecologiche del territorio per capire cosa può essere fatto oppure no".

"Noi di Europa Verde siamo convinti della buona fede, dell'impegno e della competenza dei volontari dell'associazione Talea - prosegue -, ci auguriamo che le piante messe a dimora riescano a riprendersi, ma queste lodevoli iniziative dovrebbero essere inserite all'interno di una pianificazione di gestione del territorio di più ampio respiro e a lungo termine (decenni, non 5-10 anni) riconsiderando l'importanza dell' agricoltura periurbana efavorendo lo sviluppo di filiere davvero green".

"Che siano orientate al contrasto alla crisi climatica e al corretto rapporto con i territori prima che all'immagine a l profitto. A farsi carico di questa difficile, ma indispenabile pianificazione, dovrebbe essere l'amministrazione comunale (che, ricordiamolo, ha dichiarato l'emergenza climatica), accompagnando così le associazioni come Talea, nel mettere in pratica le politiche ecologiche sul territorio".

"In quest'ottica - conclude la nota -, anche il pungolo costruttivo della cittadinanza interessata va visto come una risorsa, non come un fastidio, in quanto anc'esso rientra in una strategia di cooperazione tra tutte le parti sociali per la salvaguardia del fragile sistema in cui viamo".