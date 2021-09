Politica



Ex manifattura, Fantozzi-Martinelli (FdI): "La Sinistra ha fallito, servono progetti concreti con fattibilità economica"

mercoledì, 29 settembre 2021, 12:09

"Per il recupero dell'ex Manifattura servono progetti concreti che abbiano una fattibilità economica. Non serve buttare fumo negli occhi con progetti anche interessati e, apparentemente, di importanti prospettive ma che poi non dispongono di un reale supporto economico per la realizzazione. Anche noi vorremmo realizzare un museo in stile "Louvre" nella Manifattura ma non abbiamo finanziatori e fondi. Quindi, avanti con progetti fattibili nell'interesse di Lucca. Inoltre, auspichiamo un reale e concreto coinvolgimento delle realtà territoriali importanti come le fondazioni bancarie e le associazioni di categoria. Ci sia un maggior rispetto per la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca" dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.



"Lucca ha perso troppo tempo a causa dell'incapacità della giunta di Sinistra, sia la prossima amministrazione di Centrodestra a decidere. Adesso, se ancora attuale, non si perda l'interesse di Tagetik, sarebbe strategico per la città e costituisce una grande opportunità anche dal punto di vista finanziario -sostengono gli esponenti del partito di Giorgia Meloni- Una grande azienda, parte di una multinazionale, disposta a trasferire oltre 300 dipendenti nel centro di Lucca, ma che potrebbe tranquillamente decidere di andare anche in un'altra città come Milano o Firenze. L'amministrazione comunale di Sinistra ha la grave responsabilità di aver impiegato più di un anno e mezzo per far poi abortire un progetto di riqualificazione di un'area che oggi rischia realmente di rimanere nel degrado per altre decine di anni".