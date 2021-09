Politica



Ex scuderie ducali di piazza San Romano: la giunta delibera le linee di indirizzo per il loro inserimento stabile nel sistema culturale cittadino

giovedì, 2 settembre 2021, 11:45

Il piano terra delle ex scuderie ducali di piazza San Romano rientrerà in maniera organica nel circuito degli spazi dedicati alla cultura della città.

Lo ha deciso la giunta Tambellini, che a questo proposito ha approvato martedì scorso (31 agosto) le linee di indirizzo che serviranno a orientare le scelte dell'amministrazione per il futuro, con una precisa ripartizione degli spazi del piano terra dell'immobile che ha ospitato fino al 2014 il Muf e che d'ora in poi saranno in parte destinati a iniziative temporanee gestite direttamente dal Comune, in parte saranno invece destinate ad attività teatrali e scenotecniche e in parte alla didattica.

"Gli ampi locali delle scuderie ducali – spiega l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti – stanno ospitando attualmente una delle mostre di Cartasia, con risultati di grande interesse e suggestione. Con questa delibera l'amministrazione intende procedere alla loro ulteriore valorizzazione. In particolare, l'idea è quella di gestire direttamente una parte di essi e due altre porzioni invece in partenariato con enti pubblici o privati. Vogliamo che questo luogo si caratterizzi come luogo di produzione e fruizione di cultura e che sia animato da progetti, esposizioni e attività per tutto il corso dell'anno. Le ex scuderie ducali in questo modo potranno essere reinserite a pieno titolo anche tra i complessi monumentali che fanno parte del sistema congressuale comunale lucchese".

Adesso dopo l'approvazione delle linee di indirizzo da parte della giunta Tambellini saranno attivate le procedure pubbliche per ricercare soggetti interessati a collaborare nella gestione di due delle tre porzioni funzionali individuate.