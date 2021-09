Politica



Filippo Giambastiani entusiasta della festa di Ancora Italia

venerdì, 17 settembre 2021, 09:08

di mara gemignani

Dopo il successo ottenuto alla prima festa nazionale di Ancora Italia, ci saranno altri eventi in programma che vedranno la partecipazione dell’Orchestra Filarmonica e di “Puccini e la sua Lucca”: Filippo Giambastiani, in società con Andrea Colombini, racconta l’organizzazione della festa al Giusy Beach e svela qualche appuntamento futuro.

L’11 e il 12 settembre si è svolta al Giusy Beach a Viareggio la prima festa nazionale del partito Ancora Italia, organizzata da Colombini e Giambastiani, presenti per la manifestazione e responsabili della buona riuscita dell’evento. La festa si è svolta a partire dal sabato sera, fino alla domenica, in cui sono intervenuti numerosi ospiti. Nella serata, invece, protagonista assoluta l’Orchestra Filarmonica, che ha incantato ed emozionato i numerosissimi spettatori.

Filippo Giambastiani si dichiara soddisfatto dell’evento e felice di aver portato Puccini per la prima volta sulla spiaggia: un luogo sicuramente suggestivo e anche funzionale, viste le caratteristiche che presenta. Sia gli organizzatori che il partito stesso, infatti, si sono più volte espressi in merito all’obbligo di green pass e hanno organizzato la manifestazione in modo tale che questo non venisse richiesto.

L’organizzazione, racconta Giambastiani, è stata complessa visti i numeri dei partecipanti, ai quali è stato offerto non solo un concerto di un’orchestra con quasi sessanta elementi, ma anche un buffet. Preparazione quindi impegnativa, ma che ha ripagato gli sforzi fatti. Lo scenario era il seguente: musicisti su un palco montato direttamente sulla spiaggia, spettatori seduti sulla sabbia e, come sfondo, l’hotel Royal illuminato. Giambastiani, soddisfatto, rivela che qualche spettatore si è commosso di fronte al concerto di musica classica, e molti hanno chiesto il bis per il Nessun Dorma.

Una festa che, descritta così, sembra risalire all’era pre-covid. Sicuramente gestire il distanziamento e la sicurezza con così tanta affluenza non è un’impresa facile, ma Giambastiani e Colombini dichiarano di non aver avuto alcun problema con le autorità. Motivo in più per essere felici dell’evento.

Organizzazione non semplice anche per il bagno Giusy Beach, oltre che per gli organizzatori, dato che in tarda serata e poi in mattinata, tutto lo spazio adibito alla festa doveva essere ripulito e riorganizzato per gli incontri della domenica. Operazione favorita dalle persone che hanno partecipato in maniera educata e rispettosa.

Giambastiani, in merito ai partecipanti, non si dice particolarmente sorpreso di tale comportamento: ha sempre ritenuto i suoi seguaci delle persone educate, mai estremisti né provocatori, e soprattutto accomunati dal solito obiettivo, quello di stare insieme.

Tra queste persone, anche gli avvocati Gambi e Fusi, da tempo sostenitori delle idee di Giambastiani, Colombini e del partito Ancora Italia. Idee che non trovano sempre modo di esprimersi, dato che tanti si posizionano invece dalla parte opposta alla loro. In merito a questo, Giambastiani dichiara che a Lucca, la città di appartenenza di “Puccini e la sua Lucca”, non viene data loro la possibilità di esibirsi proprio a causa dei loro ideali.

Per questo motivo, alcuni prossimi appuntamenti musicali si terranno in Versilia, tra cui quello di domenica 26 settembre al Tacabanda di Torre del Lago, in cui saranno presenti i Jalisse. Si tratta di eventi che, spiega Giambastiani, non producono enormi guadagni, ma che fanno sentire vivi e uniti, soprattutto in momenti di difficoltà, e per questo vale la pena realizzarli.