Politica



I consiglieri provinciali del centrodestra: "Quando potranno tornare in aula gli studenti del liceo delle scienze umane?"

lunedì, 20 settembre 2021, 15:26

di chiara grassini

L'anno scolastico è appena iniziato ma sìgli studenti del liceo delle scienze umane continuano a svolgere le lezioni nei container in piazza Chiara Matraini, davanti all'ospedale Campo di Marte. E' quanto hanno sottolineato i consiglieri provinciali di centrodestra Riccardo Giannoni, Matteo Scannerini, Serena Borselli, Ilaria Benigni e Melania Ferrari che, nella tarda mattinata hanno fatto un sopralluogo ed elencato le problematiche.

Secondo Riccardo Giannoni, i lavori di ristrutturazione del plesso scolastico - partiti nel giugno 2018-, dovevano essere nel giro di tre anni, ovvero nel giugno 2021. Ma la situazione ad oggi non è stata ancora risolta. Gli studenti si trovano in difficoltà a seguire le lezioni per diversi motivi. Innazitutto le alte e basse temperature: quando piove fa freddo e spesso, come è gia accaduto in passato, si sono dovuti munire di plaid. E con l'arrivo dell'estate il caldo aumenta.

"Siamo a settembre 2021 e i lavori non sono ancora iniziati, anzi slittati e rinviati - ha precisato Riccardo Giannoni -, gli studenti hanno bisogno di aule sicure, amplie e decorose. Alcune aule sono state addirittura spostate all'interno del plesso ospedaliero".

Che cosa chiedono dunque i consiglieri del centrodestra? La seconda e terza commissione congiunta riguardante l'edilizia scolastica e politiche formative. Perchè? Semplice: fare chiarezza su quando inizieranno e termineranno i lavori e soprattutto è necessario un cronoprogramma