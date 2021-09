Politica



Ilaria Vietina si candida a sindaco: "Dare alla città un governo che sia rispettoso dei valori e che dia risposte ai cittadini"

giovedì, 16 settembre 2021, 08:26

di chiara grassini

E' ufficiale: Ilaria Vietina si candida a sindaco di Lucca 2022, presentata la sua candidatura nel tardo pomeriggio al Real Collegio.

Secondo le sue parole per fare politica occorrono tre elementi essenziali: ascolto, dialogo e impegno. E infatti è proprio da qui che l'assessore Vietina vuole partire perché come ha ribadito "la vera politica è rispondere alle persone". Tra gli aspetti da tenere in considerazione la creatività, la solidarietà e l'operosità ma anche rispetto e determinazione significativi per la fiducia.

Vietina ha ripercorso brevemente le sue esperienze universitarie e in modo particolare si è soffermata sugli anni in cui era presidente della Fuci dove ha capito l'importanza di "coniugare il senso e la radicalità della sua città". Poi la svolta del 2012 e la delega all'istruzione, all'edilizia scolastica, alle politiche di genere, alle politiche giovanili, al sociale e infine alla continuità della memoria storica.Tra i suoi punti di riferimento Maria Eletta Martini alla quale ha dedicato il centro delle politiche di genere. Stando alle sue parole è necessario "guardare la politica con uno sguardo nuovo e rispondere alle esigenze".

In altre parole, il cambiamento. Vietina, nel corso della presentazione, ha messo in evidenza un tema di grande attualità, ovvero la condizione della donna nella società in cui viviamo. Una società, sottolinea, che ha bisogno di scelte strutturali importanti."Tutti devono essere accolti, sentirsi a proprio agio e contribuire con le proprie energie - ha sottolineato -, questo significa politica di genere".

Aprire gli orizzonti, condividere, coinvolgere il più possibile e far emergere sensibilità diverse sono parole chiave che invitano a riflettere e a non dividere in merito alla "doppia candidatura del Partito Democratico". Da una parte Ilaria Vietina e, dall'altra, Francesco Raspini.

L'assessore con delega all'istruzione, che idea ha della Lucca futura? E, soprattutto, che idea di sviluppo? "Cercare equilibrio, valorizzare tanti punti di forza e vedere la città intesa come luogo della condivisione che abbiamo nel cuore".