Politica



‘Lucca Civica’ sostiene Francesco Raspini

domenica, 5 settembre 2021, 10:35

Claudio Cantini, capogruppo di Lucca Civica, e Luciano Conti, coordinatore, scendono in campo per appoggiare la candidatura a sindaco di Francesco Raspini alle prossime elezioni amministrative.



"È arrivato il momento delle scelte - esordiscono -. Il centrosinistra lucchese è impegnato nel duplice obiettivo di concludere l'attuale mandato e di preparare, al contempo, una nuova coalizione in vista del 2022, per proseguire l'opera di buona amministrazione della città avviata con la squadra di Alessandro Tambellini".

"Lucca Civica - spiegano - intende fare la sua parte e portare avanti l’impegno della società civile per la politica della città. Per questo reputa necessario prendere una posizione che abbia anche un ruolo di richiamo per le altre anime del centrosinistra, e un invito a scegliere di presentarsi come una coalizione compatta. Abbiamo percepito molto attendismo in alcuni ambiti del centrosinistra, sostanzialmente fine a se stesso. Lucca Civica, dopo una serie di valutazioni e incontri avuti in questi mesi, ha deciso di sostenere apertamente Francesco Raspini nella corsa alla carica di sindaco della prossima primavera".

"Una decisione convinta - sottolineano -, perché la candidatura di Raspini è solida e ben indirizzata al governo dei prossimi dieci anni, espressione di rinnovamento generazionale e, al tempo stesso, di continuità rispetto a un'amministrazione che ha saputo risanare il Comune di Lucca. Francesco, infatti, ha collaborato con il sindaco Alessandro Tambellini, e fa parte da 8 anni della squadra di governo della città che ha saputo avviare tantissime iniziative e intercettare investimenti che stanno cambiando il volto dei quartieri e dei paesi. È cresciuto, come amministratore, condividendo lo stile sobrio, pragmatico e orientato alla buona gestione di una città che ha contraddistinto l'operato degli ultimi due mandati".

"Adesso - affermano Cantini e Conti - è tempo che una nuova generazione di amministratori prosegua l'opera, aprendo a energie nuove nel solco di una visione progressista della politica. Lucca Civica vuole essere protagonista di questo tempo, in prima fila in un percorso che tenga dritta la barra, soprattutto nel delicato momento storico di superamento dell'emergenza sanitaria. Occorre stare sui contenuti e portare avanti, con responsabilità, la 'riprogrammazione' dell'ente comunale e delle partecipate, così come il riposizionamento di Lucca sulla scena internazionale e il rinnovamento degli strumenti urbanistici".

"La città - concludono i due - è pronta per affrontare le sfide del futuro. Non è il momento di annunci spot e populismi, ma di proseguire sulla via del pragmatismo e del buonsenso, pensando alle generazioni future. Con questo obiettivo, Lucca Civica farà sua parte nella costruzione del programma elettorale di Francesco Raspini, puntando sulla mobilità sostenibile, sul completamento delle infrastrutture e su politiche culturali che sappiano generare contenuti all'altezza dei contenitori che, in questi anni, hanno ricevuto importanti restyling".