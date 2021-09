Politica



Lucca Consapevole: “Il green pass non è uno strumento sanitario”

mercoledì, 29 settembre 2021, 08:14

Mancano poco più di quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto riguardante il green pass, e che lo rende obbligatorio in quasi tutte le attività lavorative. Il gruppo “Lucca consapevole”, che da luglio manifesta tutti i sabati in piazza Napoleone, invia un nuovo comunicato, in cui si domanda perché vengano discriminati i non possessori di green pass se il vaccino non impedisce ai soggetti vaccinati di diffondere la malattia.

“Confrontando mese per mese i dati sia dei contagiati sia dei deceduti di quest’anno nel quale la campagna vaccinale ha portato la popolazione ad avere una copertura con doppia dose che supera attualmente il 67%, con i corrispettivi di quello passato – dichiara il gruppo – risulta evidente che entrambi i parametri sono in aumento”.

Questo, secondo “Lucca Consapevole”, conferma il fatto che il vaccino come unica soluzione è un fallimento. Elencano quindi quelle che ritengono essere le ragioni di tale inefficacia, tra cui il fatto che coloro che si sottopongono alla vaccinazione possono sviluppare gli anticorpi, i quali garantiscono però una protezione di pochi mesi. Aggiungono anche che è stato dimostrato che anche chi ha un ciclo vaccinale completo può essere portatore di carica virale, diventando un agente di trasmissione.

“Si è giunti alla consapevolezza che sarà impossibile raggiungere l’immunità di gregge – prosegue il gruppo – e che quindi per continuare ad avere una qualche sorta di protezione dal virus si renderanno necessarie continue dosi di richiamo a intervalli regolari”.

“Lucca Consapevole” vuole inoltre ricordare che l’Italia è al settimo posto in Europa per percentuale di popolazione sottoposta al ciclo vaccinale completo e che gli stati con numeri simili ai nostri stanno adottando politiche di allentamento nelle restrizioni. Di contro, sottolinea il gruppo, il governo Draghi aggiunge la restrizione legata ai luoghi di lavoro.

“Perché non disporre i tamponi gratuiti almeno per i lavoratori così da evitare a chi scegli di non vaccinarsi di dover pagare per lavorare? – si domanda il gruppo – Perché inasprire le misure restrittive dovute alla pandemia se la percentuale dei vaccinati in Italia è tra le più alte? Perché non puntare sulle cure in arrivo approvate dall’Ema che saranno disponibili a inizio ottobre?”.