Politica



Lucca per la partecipazione: "La manifattura come luogo culturale per la città"

giovedì, 30 settembre 2021, 14:05

di chiara grassini

Il comitato promotore "Lucca per la partecipazione" è soddisfatto del risultato raggiunto in poco tempo: raccolte 1400 firme per chiedere il processo partecipativo sull'ex-manifattura in base alla legge regionale 46/2013.

Il comitato, formato da Uniti per la Manifattura e Salviamo la Manifattura, crede fortemente nelle scelte condivise con la cittadinanza su cosa destinare all'interno della parte sud dello stabilimento. Secondo Michele Urbano di Legambiente, la raccolta firme è stata utile per "dare voce ai cittadini", "favorire la loro partecipazione" e cercare il confronto fatto di idee e di soluzioni aperte a tutti come la costruzione collettiva riguardante la rigenerazione urbana dell'intera parte sud e della sua tutela per "una visione complessiva".

L'associazione ha visto di buon occhio la proposta di Innovation Hub presentato lo scorso 24 settembre a palazzo Pfnanner in occasione di Progetto Lucca.Durante gli incontri e la raccolta firme grazie anche auna serie di comitati e cittadini che hanno fatto rete insieme, sono emersi tre punti fondamentali.Innanzitutto la risoluzione del problema, poi la riqualificazione della struttura abbandonata da 20 anni e infine il ruolo del comune.Qui entra in contrasto la visione dell'amministrazione e quella del comitato. Nel primo caso la giunta " vuole vendere parte della manifattura sud", o meglio quasi due terzi, mentre dall'altra parte si chiede l'esatto opposto, ovvero di far rimanere la struttura pubblica e non 'svenderla ai privati'. Nel frattempo martedi prossimo sarà convocato il consiglio comunale dove sarà deciso come procedere. Chi difende la manifattura non ci sta ed è pronto a scendere in piazza per una mobilitazione sia prima che durante la seduta.

"Le firme raccolte in pochi giorni nel mese di settembre sono state depositate assieme alla domanda inviata alla regione Toscana e documentata dalla ricevuta della pec - hanno fatto sapere i membri del comitato composto dal già citato Michele Urbano e da Virgilio Giovanni Bertini, Gemma Urbani,Paolo Pescucci, Claudio Pardini Cattani, Oriana Spaziani Radispoli e Barbara Rigamonti".

La regione dovrebbe dare la conferma entro la fine dell'anno, cioè "l'istruttoria del programma" e l'attuale amministrazione il sì a gennaio. L'unico obiettivo è- come hanno sottolineato stamani - prendere in carico la rivitalizzazione della manifattura, trovare una soluzione, ascoltare i cittadini e pensare a una"potenzialità di sviluppo della città".