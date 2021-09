Politica



Montemagni (Lega): “Penuria di personale all’ospedale San Luca, chiarire situazione"

mercoledì, 22 settembre 2021, 11:40

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, chiede all'assessore Bezzini di chiarire in aula la situazione riguardante la penuria di personale all’ospedale San Luca di Lucca.

“Da più parti della Toscana, come a Lucca - afferma Elisa Montemagni - vengono segnalate(ma non è, purtroppo, una novità) forti carenze di personale, in particolar modo nel settore infermieristico.” “Anche all’ospedale San Luca (dove vi sono criticità pure al Pronto Soccorso) - prosegue il consigliere, i sindacati registrano pesanti e palesi lacune, proprio tra gli infermieri e gli Oss che, purtroppo, potrebbero acuirsi fra pochi giorni, quando, scadranno i contratti degli assunti a tempo determinato; senza ovviamente tralasciare il pesante fardello relativo al buco di bilancio che assommerebbe ad alcune centinaia di milioni di euro.” “Una situazione, dunque, inaccettabile, amplificata dalla pandemia - precisa l’esponente leghista - che deve trovare una tempestiva e risolutiva soluzione.” “Pertanto - conclude la rappresentante della Lega - chiederemo all’Assessore Bezzini di riferire in Aula, fornendoci tutti i dati ufficiali relativi al personale attualmente in organico nel comparto sanitario toscano, compreso, dunque, quello di Lucca e provincia; in tal modo, il quadro, nella sua, immaginiamo, drammatica criticità, dovrebbe essere piuttosto chiaro.”