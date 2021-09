Politica



Nasce il "Comitato per il recupero e la valorizzazione del ponte dei Frati"

giovedì, 23 settembre 2021, 14:15

di chiara grassini

Costituito il "Comitato per il recupero e la valorizzazione del ponte dei Frati" il cui obiettivo è recuperare lo storico ponte in ferro pedonale sul canale Ozzeri in località Pontetetto.

Il comitato è aperto a tutti coloro - privati cittadini, associazioni, istituzioni - che volessero contribuire agli scopi per i quali è stato costituito. Ne fanno parte il professor Angelo Nerli in qualità di presidente,il gruppo culturale ricreativo La Sorgente di Guamo, l'associazione Pons Tectus di Pontetetto, il comitato viabilità e ambiente di Pontetetto, Anpi Lucca, Legambiente Capannori e piana lucchese, il consigliere comunale di Capannori Claudia Berti, il consigliere comunale di Lucca Gianni Giannini, Claudio Ghilardi ed Endro Luchi.

"Il ponte dei Frati si trova vicino al confine tra i comuni di Lucca e Capannori, in prossimità del depuratore e del canile di Pontetto - si legge nella nota -. Costruito nel 1812, è stato a lungo utilizzato dagli abitanti in quanto utile al collegamento ciclopedonale tra la zona sud e la città di Lucca".

"Il ponte ha avuto il suo momento di gloria quando, il 4 settembre 1944, fu utilizzato da una pattuglia partigiana per informare gli alleati che Lucca era già stata liberata, evitando così il bombardamento della città. A memoria di questo episodio storico, in prossimità del ponte, su via Santeschi è stato collocato un cippo marmoreo".

"Il ponte - continua il comitato - è abbandonato e in disuso dagli anni Settanta a causa della mancanza di manutenzione. La struttura si è così deteriorata ed è pericoloso il suo indirizzo. Lo stato attuale ha consentito la crescita di alberi. Negli anni passati il professor Angelo Nerli si è impegnato a fondo per cercare di recuperare il ponte, realizzando numerose iniziative".

"Il 30 novembre 2017 sono state presentate al sindaco di Lucca i tabulati con le 1732 firme raccolte per il recupero del ponte in ferro e sono state organizzate riunioni e sopralluoghi con presidenti, sindaci, assessori e consiglieri della Provincia di Lucca e Capannori con la pubblicazione di numerosi articoli".

"Riteniamo che il ponte dei Frati abbia ancora una grande utilità per il territorio - incalza la nota -. Innanzitutto consentire il collegamento ciclopedonale tra la città di Lucca e la zona industriale di Guamo tramite la pista ciclabile che collega Lucca alla chiesa di Pontetetto in modo da rendere utilizzabile gi spostamenti in bicicletta. Non solo. Contribuire al trasporto eco-sostenibile di chi lavora a Guamo e viceversa. Poi implementare ai fini turistici e sportivi la rete ciclopedonale di Lucca e Capannori e collegare la sentieristica dei monti Pisani con le altre potenzialità del territorio, in considerazione anche dei possibili sviluppi futuri, come ad esempio la connessione alla vecchia ferrovia Lucca-Pontedera in fase di studio per un recupero ciclopedonale".

"E' necessario - conclude la nota -realizzare tutte le iniziative utili a individuare i soggetti interessati per sviluppare progetti e proposte edco-sostenibili individuando risorse per il recupero ingegneristico e costruttivo del ponte. Per informazioni e adesioni, contattare Claudio Ghilardi ( tel. 3291718459)

. I prossimi appuntamenti e iniziative saranno resi noti dal comitato tramite pubblicazione sui mezzi di comunicazione e sui social".