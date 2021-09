Politica



Primo giorno di scuola: il sindaco visita gli istituti di San Vito

mercoledì, 15 settembre 2021, 18:46

Si sono svolte stamani alla scuola primaria “Donatelli” e alla secondaria di primo grado “Chelini” di San Vito due brevi cerimonie di apertura dell'anno scolastico a cui hanno preso parte il sindaco Alessandro Tambellini, il consigliere regionale Valentina Mercanti, l'assessore alle politiche formative Ilaria Vietina e l'assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini.

“Ci auguriamo che la ripresa dell'anno scolatico segni il definitivo ritorno alla normalità – ha dichiarato il sindaco Tambellini – la scuola, gli insegnanti, le famiglie ma soprattutto gli alunni, in questo lungo periodo di pandemia, hanno portato uno dei pesi più rilevanti dell'emergenza. In particolare i ragazzi e le ragazze hanno visto interrotta per mesi l'essenza della scuola: ossia stare insieme per imparare, per crescere, per rafforzare i legami di amicizia e di solidarietà: principi sui quali si fonda saldamente la nostra comunità. La scuola riparte fra molte difficoltà, come ho avuto modo di sapere parlando con i dirigenti scolastici e con gli insegnanti. Il Comune farà il possibile per sollecitare il Governo a mettere in atto tutte le iniziative necessarie a rendere più semplice l'organizzazione delle attività didattiche. Spero che tutti gli alunni e le alunne abbiano trascorso le vacanze estive all'insegna della spensieratezza e del divertimento per recuperare le energie che adesso dovranno in gran parte essere dedicate allo studio. In questi mesi estivi abbiamo messo mano a molti lavori di manutenzione o ristrutturazione per rendere gli edifici scolastici, più confortevoli, più ecocompatibili, sicuri e gradevoli dal punto di vista estetico”.

Questa la lista generale degli interventi finanziati con il bilancio comunale e in alcuni casi realizzati con economie su altri appalti pubblici gestiti dall'amministrazione:

Asili nido: nido “Arcobaleno” di San Marco, è previsto il rifacimento dei servizi igienici e pavimentazione per 155mila euro e rifacimento copertura per 165mila euro.

Scuole dell'infanzia: a San Cassiano a Vico, restauro solai 55mila euro; alla scuola dell'infanzia di via Salicchi a San Marco, innalzamento recinzione per 23mila euro; infanzia Pontetetto, rifacimento recinzione per 66.250 euro; infanzia via Giorgini a San Vito, sostituzione del generatore di calore per 17.500 euro; infanzia di Picciorana, inserimento servoscala per abbattimento barriere architettoniche 30mila euro.

Scuole primarie: Primaria e infanzia “Giusti” di Sant'Anna, riqualificazione esterni, facciate, gronde e rifacimento della batteria di bagni al primo piano per 45mila euro; primaria “Collodi” San Concordio, lavori di straordinaria manutenzione al cortile esterno della scuola e sostituzione caldaia per 72mila euro, realizzazione scala di emergenza esterna per 110mila euro; primaria di Saltocchio, ristrutturazione copertura, facciate e infissi; primaria di via Pisana a Montuolo, restauro finestre e impermeabilizzazione e messa in sicurezza del salone per 70mila euro; primaria “Sardi” di Sant'Alessio, sostituzione fancoil 8.400 euro, rifacimento della batteria di bagni al primo piano per 45mila euro; primaria “Fornaciari” a San Filippo, rifacimento della copertura per 110mila euro; primaria di Nozzano Castello, rifacimento recinzione per 50mila euro; primaria “Pascoli” centro storico, manutenzione alla copertura per 78.300 euro; primaria "Don Milani" a Sant'Anna rifacimento impermeabilizzazione tetto per 149mila euro; primaria San Pietro a Vico, sostituzione infissi esterni per 20mila euro.

Scuole secondarie (medie): scuola secondaria “Del Prete” Sant'Anna, restauro solai per 50mila euro; secondaria “Leonardo Da Vinci” San Concordio restauro e parziale ricostruzione impermeabilizzazione tetto per 150mila euro; secondaria “Chelini” a San Vito, sostituzione caldaia, asfaltatura cortile per 40mila euro (già conclusa), impermeabilizzazione per 65mila euro, barra di accesso mobile 10mila euro; secondaria “Buonarroti” Ponte a Moriano, rifacimento guaina palestra, riqualificazione spogliatoi della palestra per 90mila euro; secondaria “Custer De Nobili” Santa Maria a Colle, rifacimento batterie bagni per 40mila euro, impermeabilizzazione auditorium per 34mila euro, rifacimento recinzione della palestra e pavimentazione loggiato per 19700 euro.