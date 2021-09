Politica



Processione, Fantozzi-Martinelli (FdI): "Lumini a led che tradiscono la tradizione e restrizioni penalizzanti per chi lavora"

martedì, 14 settembre 2021, 13:22

"L'amministrazione di Sinistra è riuscita a creare problemi anche per la festa più importante della città. Ha puntato sull'acquisto di lumini a led, che tradiscono la tradizione, e le restrizioni molto penalizzanti per chi lavora non sono state ben comunicate. Disagi anche per l'accesso ad alcuni alberghi di via Cesare Battisti. Transennati i tavolini dei bar e quelli dei ristoranti. È mancato un maggior coinvolgimento divulgativo con le categorie economiche sulle misure restrittive adottate di concerto con le altre autorità. L'amministrazione comunale non si è minimante posta il problema di migliorare l'accesso alle varie attività commerciali e ricettive, non riuscendo a coniugare le necessità economiche e imprenditoriali con la devozione dei lucchesi per le loro tradizioni, per la loro festa" dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.



"Per i lucchesi che vivono a Lucca, e per coloro che a Lucca tornano in questa occasione, il settembre lucchese è una festa altamente identitaria. È, soprattutto, in questo periodo che la comunità di Lucca si riconosce attraverso i propri simboli religiosi, tradizioni e valori civili. È mancata l'organizzazione e la capacità decisionale per tenere insieme tradizione ed economia" ribadiscono Fantozzi e Martinelli.