Politica



Sarà Andrea Casali il peacekeeper del centrodestra?

mercoledì, 22 settembre 2021, 08:54

di aldo grandi

Qualcuno conosce a fondo Andrea Casali? Pochi, probabilmente, se non gli amici stretti, i parenti, i collaboratori. Per la maggior parte dei lucchesi Andrea casali è il figlio di Aldo, il fondatore delle scuole Esedra. Andrea Casali, in realtà, è un imprenditore alla soglia dei 55 anni che ha portato avanti, con la sua impresa, la formazione nei settori bancario, della pubblica amministrazione e per le aziende. Negli ultimi tempi il suo nome è accostato ad una possibile candidatura a sindaco di Lucca nel 2022. Vero?, falso?

Verissimo. Andrea Casali è il teorico del low profile, ma le sue ambizioni sono tutt'altro che sopite, anzi. E' assolutamente in corsa per partecipare alla campagna elettorale per la scelta del nuovo sindaco di Lucca, poi, se sarà o meno candidato a primo cittadino si vedrà. Lui, che non è tipo da fare mistero sulle proprie capacità, un pensierino ce lo farebbe volentieri, ma prima di tutto è consapevole che il centrodestra ha bisogno di unità cosa che, fino ad oggi, non ha.

Così, possiamo certamente pensare che quel ruolo da peacekeeper o pacificatore nell'ambito dell'opposizione e in vista del voto spetti proprio a lui che, secondo alcune indiscrezioni, si sta muovendo in tal senso arrivando ad organizzare, in questi giorni, un incontro tra i probabili candidati del centrodestra con un obiettivo: non farsi del male e impegnarsi, una volta scelto il candidato unico, a lavorare per farlo vincere.

Andrea Casali è un lucchese doc, che conosce i meandri di questa città pur avendo sempre mantenuto una posizione defilata, ma un po' controvoglia. In realtà ha un carattere vivace ed esuberante, non le manda a dire e a dispetto di una necessità diplomatica di andare d'accordo con tutti, non si perita, nelle occasioni propizie, di manifestare ciò che pensa. Mentre il papà è, all'opposto, contrario ad ogni esposizione, lui avrebbe desiderio di tuffarsi nell'agone politico. Simpatico, anche guascone per certi aspetti, può essere un valido competitor.

Lunedì scorso, nel tardo pomeriggio, Massimo Mallegni ha preso parte al ristorante Stefani ad una riunione di Forza Italia tra i simpatizzanti e gli iscritti con l'obiettivo di parlare anche della città di Lucca e delle sue future evoluzioni elettorali. Chissà se il senatore la penserà sempre allo stesso modo su Mario Pardini.

Quest'ultimo, a quanto pare, è in attesa. Di cosa non si sa bene, forse dei risultati delle amministrative di Altopascio, Seravezza e Massarosa. Mah...

Nei salotti lucchesi si mormora e si avanzano ipotesi e deduzioni. Si teme l'arrivo dell'uragano Giorgio, quasi certo il suo passaggio. Qualcuno, addirittura, lo ha avvertito ieri mattina a Roma...

E se arriva Giorgino siamo sicuri che lui, alle primarie, di certo non va. E che cosa farà il Marcucci che, ormai e a nostro avviso, starebbe per essere mostruosamente e politicamente scavalcato proprio all'interno del suo partito?