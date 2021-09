Politica



SiAmoLucca: "C’è una rosa di candidati sindaco tra cui scegliere, basta egoismi e tifoserie"

sabato, 4 settembre 2021, 14:04

"La coalizione formata da partiti e liste civiche di centrodestra gode di un grande consenso, ci sono più persone che hanno dato la propria disponibilità a fare il candidato sindaco e guidare lo schieramento: gli ingredienti per una vittoria alle elezioni del 2022 dunque ci sono tutti. Ma a patto che ci sia unità, insieme a un programma forte e innovativo, oltre che tempi rapidi nella scelta: non roviniamo con i personalismi e le divisioni il momento propizio per quell'alternanza al centrosinistra che la città chiede a gran voce".



A intervenire nel dibattito politico in vista del voto previsto la prossima primavera è il direttivo della lista civica SìAmoLucca. "Condividiamo l'intervento del senatore Mallegni, in particolare quando afferma che oltre alla piattaforma per tornare al governo è fondamentale che il candidato sindaco non sia motivo di divisione già in partenza - argomenta il direttivo -. Ecco perchè riteniamo necessario che oltre alla prevista ripresa delle riunioni della commissione programmi, parta al più presto una serie di incontri con tutti coloro che sono disponibili a candidarsi sindaco, in modo da cominciare a conoscere ufficialmente non solo la loro disponibilità a scendere in campo, ma anche la visione di ognuno sul futuro e le scelte per il territorio. Solo in questo modo, valutati i requisiti e le singole proposte dei componenti di questa rosa, si potrà arrivare a stabilire chi avrà l'onore e l'onere di sfidare gli avversari".



SìAmoLucca tiene a ribadire anche un altro concetto. "E' sicuramente deleterio che possano esserci designazioni dall'alto, così come egoismi e tifoserie che rischiano di minare l'alleanza – conclude la nota -. Serve quindi buonsenso, oltre che la consapevolezza della necessità di guardare oltre nomi e candidature che non stanno dimostrando di essere il collante dello schieramento, e cercare soluzioni meno divisive: è un dovere morale di tutti, oltre che politico. E chi si oppone, si prende la responsabilità di spaccare il fronte, consegnando nuovamente Lucca ad un centrosinistra che in dieci anni si è contraddistinto per malgoverno e mancato ascolti dei cittadini".