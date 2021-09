Politica



Stefania Martinucci, Italexit: “L’Unione Europea è una gabbia burocratica”

giovedì, 23 settembre 2021, 08:32

di Mara Gemignani

L’uscita dall’Unione Europa e la riconquista della sovranità monetaria sono punti principali del programma di Italexit, gruppo politico fondato da Gianluigi Paragone e che trova il suo coordinamento, per la provincia di Lucca, in Stefania Martinucci, da più di un anno attiva sul territorio per il partito.

“La riacquisizione della nostra sovranità non è il fine, ma la premessa indispensabile per attuare la Costituzione – dichiara Martinucci insieme al proprio gruppo – il nostro è un partito con un obiettivo chiaro fin dal nome che non potrà essere rinnegato, come purtroppo abbiamo visto in questi anni dai 5 stelle alla Lega, passando per la Meloni, tutti organici alle élites che opprimono il popolo italiano”.

Secondo Italexit, l’uscita dall’Unione Europea sarebbe una vittoria di libertà per gli italiani, un’evasione da quella che loro definiscono una “gabbia burocratica”. Inoltre, dichiara Martinucci, riacquistando la sovranità monetaria, l’Italia sarebbe libera di fare le proprie politiche in favore delle PMI italiane e del made in Italy.

“Prendiamo il caso dei vaccini, guardate l’Inghilterra – prosegue la coordinatrice – che appena uscita ha finanziato e sviluppato il suo vaccino e poi ha potuto acquistarlo dove ha voluto, senza vincoli di nessun tipo”.

In merito alla questione attualissima legata all’Afghanistan, Italexit e la coordinatrice Martinucci ritengono che la NATO e l’Unione Europea stiano fallendo sotto gli occhi di tutti. Per questo motivo vorrebbero acquistare una sovranità propria anche in politica estera, per decidere con chi stringere alleanze e se e quando mandare l’esercito italiano a combattere.

“Ciò che va sottolineato – puntualizzano – è il fatto che la collaborazione fra nazioni non contrasta con l’esistenza di nazioni sovrane sul proprio territorio, anzi la rafforza”.

Spostandoci su tematiche legate al territorio lucchese, Martinucci si dichiara soddisfatta della raccolta firme avvenuta durante il mese di agosto a Pietrasanta, ma anche degli incontri realizzati in tutta Italia: iniziative con cui Italexit si è dichiarato contrario all’obbligo di green pass e a favore invece della libertà di scelta.

“In tutta la provincia di Lucca – afferma la coordinatrice – stiamo crescendo a vista d’occhio e siamo intenzionati a farci sentire anche in città, in vista delle prossime elezioni”.

Per il mese di ottobre, infatti, in occasione delle elezioni amministrative, Italexit sarà presente su tutto il territorio provinciale con dei banchi volti a promuovere e a far conoscere le idee del partito: sarà un’occasione per i cittadini per poter fare domande e per informarsi su un tema su cui il partito invita a riflettere. Si tratta di tematiche spesso complesse, che possono avere più punti di vista e, proprio per questo motivo, Italexit vuole diffondere il proprio.