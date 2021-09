Politica



Striscione per Caselli, Guidotti e Ciardetti: “Iniziativa senza permesso”

domenica, 5 settembre 2021, 16:50

“Questa mattina, nel corso della commissione consiliare “controllo e garanzia” – dichiarano i consiglieri Roberto Guidotti del Pd e Pilade Ciardetti di "Sinistra Con Tambellini" – rispondendo a una precisa domanda, il consigliere Fabio Barsanti ha ammesso tranquillamente di non avere richiesto nessun permesso per appendere lo striscione sulla saracinesca del Caffè Di Simo nelle scorse settimane per omaggiare la figura di Alfredo Caselli”.

“Questo comportamento è grave in generale - aggiungono Ciardetti e Guidotti – ed è se possibile ancora più grave se a tenerlo è il gruppo che fa riferimento a un consigliere comunale ed ex candidato a sindaco. Le regole sono la base della convivenza civile e vanno rispettate, tutte: non si può scegliere, come credono di poter fare Difendere Lucca e il suo leader Fabio Barsanti, fra quelle che ci conviene seguire e quelle che invece ci creano intralcio”.

"Chiediamo quindi che il presidente Santini prenda pubblicamente le distanze da questo comportamento. L’annunciata commissione controllo e garanzia sul Caffè Di Simo sarà l’occasione di parlare anche di questo" concludono.