Vietina: "Patti civici, un innovativo strumento di partecipazione e collaborazione tra cittadini ed enti locali"

martedì, 28 settembre 2021, 12:37

"Si chiamano Patti Civici e sono l'innovativo strumento di partecipazione e collaborazione tra cittadini ed enti locali ispirato all'articolo 118 della costituzione." Lo dichiara Ilaria Vietina che spiega quali sono gli elenti di riflessione sulla costruzione di processi partecipativi.

"L'incontro svoltosi al Bucaneve alla presenza del sindaco Tambellini e dell'assessore Bove - si legge - è stata l'occasione per analizzare il percorso intrapreso e condiviso sette ann fa, cioè verificare gli obiettivi comuni raggiunti e raccontare i progetti avviati, oggi realtà viva e solida del nostro territorio".

"La cultura della salvaguardia dei beni comuni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini è un percorso che l'amministrazione ha avviato nel 2014 coinvolgendo ii territori - prosegue Vietina-. Nel 2017, dopo un percorso partecipativodi studio, riflessione e co-progettazione, il consiglio comunale ha approvato il regolamento dell'amministrazione condivisa. Da allora una ventina di progetti avviati con successo sul territorio grazie a tre elementi. desiderio di partecipazione e collaborazione, una nuova allenza tra cittadini e amministrazione comunale fondata su reciproca fiducia connotata da un rapporto paritario.E la convinzione che i beni comuni siano la chiave di volta di una possibile nuova convivenza basata su inclusione e solidarietà."

"Non è mia intenzione mettere a paragone il destino della ex manifattura sud con i Patti nati in questi anni - va avanti -. Ma se davvero si ambisce alla costruzione condivisa di un bene di tutti, credo sia ormai chiara la necessità di intraprendere un percorso di partecipazione senza preconcetti o progetti precostituiti".

"Si è compreso con la proposta Fondazione Crl/Coima ma anche con la presentazione di Progetto Lucca a Palazzo Pfanner che senza una reale condivisione d'intenti e sinergie le opportunità rimarranno nel cassetto del 'vorrei ma non posso'. La Politica, intesa come partecipazione civica attiva e appassionata alla vita della comunità, non è soltanto dividersi e contrapporsi tra schieramenti".

"Fare scelte per la collettività significa avere una base comune -scrive Vietina-. Ci deve essere la capacità di confrontarsi, di mediare, di fare scelte alte,lontane dagli interessi o dai desideri di parte. Questa è la grnade sfida a cui dobbiamo saper rispondere, nonostante le idee e i desideri di ciascuno di noi".

"Chi amministra deve indicare la visione, alimentare confronto e dibattito e avviare la fase progettuale valorizzando e investendo nelle potenzialità del territorio (enti, categorie, associazioni, cittadini) - si avvia lle conclusioni la nota -. Chi desidera contribuire con passione, deve accettare il compromesso della condivisione ed essere disponibile a farsi guidare nella complessità dell'amministrazione e gestione pubblica".

"Solo se saremo in gradodi mettere da parte i protagonisti - conclude- riusciremo a immaginare soluzioni comuni. Se saremo disposti a mediare e a smussare le personali certezze andando incontro alle idee altrui sapremo fare proposte utili a tutta la città. Se saremo coraggiosi nel progettare insieme e facendo crescere il senso di appartenenza, ogni cittadino potrà contribuire alla costruzione della comunità".