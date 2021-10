Barsanti in visita a San Concordio: "A rischio troppe aree verdi"

Altri articoli in Politica

venerdì, 8 ottobre 2021, 09:39

La posizione del Partito Comunista in merito al piano di mister Tambellini di vendere parte della manifattura sud alla Fondazione Crl per poi affittarla a Tagetik

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:17

Posticipato per il maltempo, il movimento Difendere Lucca organizza nuovamente l'escursione al monte Bargiglio. L'appuntamento è per domenica 10 ottobre, con ritrovo alle 10:30 al parcheggio del campo sportivo di Borgo a Mozzano

giovedì, 7 ottobre 2021, 13:44

A sostenerlo in una nota è il gruppo consiliare della lista civica SìAmoLucca, che in questi ultimi due anni è stato il motore dell'opposizione alla svendita del complesso, e che anche nel consiglio comunale che ha dato il via libera all'operazione è rimasta in aula con i propri rappresentanti per...

giovedì, 7 ottobre 2021, 09:15

Dopo Andrea Marcucci, Matteo Renzi e Laura Boldrini, per la prima volta un partito di destra e un esponente della Lega di Matteo Salvini scendono in guerra contro il direttore della Gazzetta per un articolo non gradito

mercoledì, 6 ottobre 2021, 18:48

Ennesima mattinata indimenticabile per gli studenti del Liceo delle Scienze Umane Paladini. La denuncia di Lorenzo Girolami dell'Unione dei Giovani di Sinistra di Lucca

mercoledì, 6 ottobre 2021, 17:28

L'affondo del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, e del presidente del gruppo consiliare di Lucca, Marco Martinelli