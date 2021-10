Politica : la lanterna



Bilancio amministrative: in Italia e a Lucca di votare non importa a un cittadino su due

mercoledì, 6 ottobre 2021, 10:24

di francesco pellati

Caro direttore,

a “bocce ferme” esamineremo i risultati delle elezioni e magari le prospettive locali che ne possono derivare. Oggi abbiamo un numero certo e condiviso e alcune domande:

Il numero certo: votanti Italia 54.7% degli aventi diritto. Votanti Lucca 55.98%. Dunque poco meno di un cittadino su due è rimasto a casa.

Il sistema democratico, al di là dell’enfasi che la “democrazia è partecipazione”, ha la sua base nel voto come libera espressione di consenso dei cittadini verso la credibilità dei programmi e dei candidati.

La metà dei cittadini ha rinunciato ad esprimersi. La distanza fra la politica, anche quella con la P maiuscola, e il corpo elettorale si è allargata. Gli eletti, quale che sia il loro colore politico, rappresentano nella migliore delle ipotesi circa il 30% del consenso potenziale e quindi sono fragili di per sé: il 70% dei cittadini o hanno votato contro oppure non hanno votato.

Domanda obbligata: l’astensione è una ulteriore conferma che i partiti non godano buona salute, tanto che sono molto ritrosi a presentare candidati propri, ripiegando sempre più spesso su candidati civici, stemperando così rischi personali dei capi pro tempore e dissidi interni addirittura sul progetto da presentare agli elettori?

Credo di si: tutti i così detti corpi intermedi godono di cattiva salute: se andiamo a vedere gli iscritti alla trimurtì (CGIL/CISL/UIL) il declino è palese: nel 2015 autocertificavano di avere 12,1 milioni di iscritti, nel 2020 meno di 11,5 milioni. Di cui pensionati 5,8 milioni. Dunque la trimurtì rappresenta circa 5,8 milioni di lavoratori dipendenti attivi su un totale di 17 milioni, con un tasso di rappresentanza di circa il 35%.

I lavoratori autonomi sono circa 6 milioni: il totale dei lavoratori attivi in Italia è quindi di circa 23 milioni, il tasso di rappresentatività della trimurtì si abbassa al 25%.

Stessa tendenza in calo di rappresentanza per le varie Conf. (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confagricoltura, ecc.ra) e degli ordini professionali.

Se aggiungiamo il declino degli iscritti ai partiti ne esce una clamorosa conferma della crisi di rappresentanza di tutti i corpi intermedi: Partiti, sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, ordini professionali e ogni altro corpo rappresentativo ne è vittima.

In particolare i partiti che avrebbero il compito di comprendere e fare sintesi dei bisogni e delle attese socio/economiche/culturali dei territori e non quello di difendere interessi specifici dei propri iscritti, come i Sindacati di lavoratori o di datori di lavoro.

La crisi della politica è crisi di rappresentanza che a sua volta deriva dalla noncuranza con cui i vertici politici attuali trattano i problemi dei territori, spesso ignorati o tirati per i capelli verso soluzioni favorevoli al singolo boss o mirati a interdire l’avversario interno o esterno, magari coalizzato!

In questo modo rappresentano sempre più se stessi e sempre meno gli elettori, o tornano alle origini o finiranno per rappresentare il nulla.

Il cdx sembra maestro in questo gioco: a Lucca possiamo fin da subito registrare il cappotto inflittogli dal cs, o forse meglio dire il cappotto che il cdx ha deciso di indossare: il cdx ha perso più che il cs ha vinto. I lucchesi di cdx ringraziano, e tuttavia hanno poco da lamentarsi: la metà di loro è “andata al mare” anziché andare alle urne. Più abbronzati, ma meno rappresentati.