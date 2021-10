Canale Benassai, Fantozzi-Martinelli (FdI): "A cinque mesi dal crollo, San Concordio è ancora nel caos"

Altri articoli in Politica

giovedì, 14 ottobre 2021, 13:48

Attacca così l'analisi di Remo Santini, capogruppo della lista civica SiAmoLucca, sull'ennesimo colpo di scena che contrassegna la vicenda legata al futuro del mega immobile

mercoledì, 13 ottobre 2021, 21:44

In vista dell'entrata in vigore del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, prevista per venerdì 15 ottobre, anche gli autoferrotranvieri della provincia fanno sentire la propria voce

mercoledì, 13 ottobre 2021, 21:35

Il movimento per la decrescita felice fa sapere che parteciperà al corteo di venerdì 15 ottobre in piazzale Verdi, giorno in cui scatterà l'obbligo del green pass in tutti i luoghi pubblici e privati. Il circolo di Lucca invita dunque la cittadinanza ad essere presente

mercoledì, 13 ottobre 2021, 16:51

Partirà alle 15 da Piazzale Verdi il corteo organizzato dal gruppo Lucca Consapevole per protestare in maniera pacifica all’obbligo di green pass che si sta per estendere a tutte le categorie di lavoratori

mercoledì, 13 ottobre 2021, 16:48

Marco Santi Guerrieri preannuncia la costituzione di un comitato cittadino che coinvolgerà la popolazione residente fra San Vito e la Santissima Annunziata

mercoledì, 13 ottobre 2021, 16:16

Si avvicina l'ora 'x', ovvero il 15 ottobre, giorno di entrata in vigore dell'obbligo vaccinale sul posto di lavoro. I sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm intervengono in vista delle, inevitabili, problematiche che sorgeranno