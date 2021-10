Politica



Candidato sindaco del centrodestra, decisa la 'road map' per arrivare alla scelta

sabato, 30 ottobre 2021, 14:34

Una fitta serie di incontri a novembre per definire il candidato sindaco e mettere a punto i dettagli del programma. È la road map decisa dal centrodestra in vista delle amministrative 2022. Le riunioni inizieranno la prossima settimana e vedranno la presenza di delegazioni dei partiti e delle liste civiche: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Difendere Lucca, Lucca 2032 e SìAmoLucca.



"C'è bisogno di una proposta politica seria e autorevole - si legge in una nota congiunta - che consenta di riconquistare la guida del Comune dopo 10 anni di fallimentare amministrazione di centrosinistra a guida Pd. Riteniamo che dal confronto possa scaturire quell'unità che è indispensabile per raggiungere l'obiettivo, e l'unanimità nella scelta del percorso condivisa da tutte le realtà del centrodestra, è la migliore risposta a chi tenta di dipingere una coalizione divisa".



Partiti e liste civiche sono fiduciose, e si impegnano a dare ai lucchesi quelle risposte che attendono invano a causa dell'attuale governo, per far sì che la città e il suo territorio possano ambire a quel salto di qualità che passa attraverso idee innovative e dialogo con i cittadini. "Lucca potrà contare su una alternativa credibile - conclude la nota congiunta - grazie all'impegno di ognuna delle componenti dello schieramento. Ora è il momento di accelerare, e ci faremo trovare pronti alla sfida. Per vincerla".