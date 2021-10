Cantiere ex Gesam, Barsanti chiede sopralluogo commissione lavori pubblici

Altri articoli in Politica

venerdì, 1 ottobre 2021, 12:26

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti interviene in merito alla legge delega di riforma fiscale allo studio del governo

venerdì, 1 ottobre 2021, 10:39

I tre ex consiglieri comunali di Lega e Forza Italia avrebbero offerto 7 mila euro al collega di Civica Massarosa per non presentarsi al voto sul bilancio triennale così da far cadere la giunta composta dai loro stessi partiti

venerdì, 1 ottobre 2021, 08:58

In attesa che il direttore frustato pardon, frustrato, Aldo Grandi replichi alla studentessa che manifestava in piazza contro il clima, ecco una incisiva e lucida risposta alle domande della giovane pargola da parte di una delle allieve di Ida Magli

venerdì, 1 ottobre 2021, 08:39

Così i consiglieri di maggioranza del consiglio comunale si rivolgono, in una nota stampa, al consigliere Santini in merito al progetto di riqualificazione della manifattura sud presentato da Fcrl

giovedì, 30 settembre 2021, 16:23

Lega, Forza Italia, SìAmoLucca e Difendere Lucca chiedono che il bene resti di proprietà pubblica e contestano l'ennesima forzatura dell'amministrazione su tempi e modalità

giovedì, 30 settembre 2021, 15:35

Il movimento Difendere Lucca interviene sulla cura dei felini del territorio lucchese: "Da tempo associazioni e volontari hanno sollevato varie problematiche, da cui emerge la necessità di una struttura dedicata alla funzione di gattile. Il comune, più volte sollecitato, deve dare risposte".