Centrodestra, senza unità a rischio... estinzione: come prima, più di prima

Politica



mercoledì, 20 ottobre 2021, 17:56

di Francesco Pellati

Caro direttore,

è andata come doveva andare: l’unico baluardo Toscano di cdx restava Massarosa, caduta ieri.

Poche storie: il cdx ha perso le elezioni amministrative 2021 in Italia e in Toscana.

Prima considerazione che dovrebbe allarmare tutti i partiti: ha votato il 44% degli aventi diritto. Vuol dire che per esempio a Roma il sindaco, chiunque sia, col suo 60% al ballottaggio, rappresenta un quarto degli elettori. Peggio ancora a Trieste, qui il sindaco ne rappresenta un quinto. E così di seguito.

Le astensioni sono voti ex grillini? Sono voti ex leghisti? Cioè espressione di dissenso verso nuovi corsi politici impressi dai vertici dei due partiti rispetto alle attese e alle narrazioni inziali? Oppure sono voi che rappresentano la frattura sempre più grande fra politica e società reale? O ancora sono il risultato di scelte tardive e sbagliate dei vari candidati sindaco presentati dal cdx?

Quest’ultima ipotesi merita un migliore approfondimento: siccome la sconfitta è avvenuta ovunque, da Massarosa a Cosenza, a Varese, a Savona e così via, si tratterebbe non tanto di errori locali, quanto invece di errori di metodo, applicati con pervicacia a tutto il territorio nazionale.

Dato per scontato che nessuno leader nazionale né rappresentante locale di cdx abbia un cervello al di sotto della media, il metodo sembra frutto di scelte consapevoli: ha prevalso la lite interna alla coalizione che dal centro si è riversata alle periferie: i singoli partiti del cdx preferiscono perdere pur di fare un dispetto ai colleghi coalizzati (coalizzati?), e nelle periferie vi si è aggiunta la faida personale, la tutela del posizionamento.

Tutti i partiti ne escono male perché le astensioni mettono in discussione la loro stessa funzione istituzionale. Nel dettaglio:

Il M5S deve prendere atto del suo sfarinamento: non solo perché perde male i due grandi Comuni che amministrava (Roma e Torino), ma per il complesso dei voti ricevuti. È diventato un partitino residuale pur rimanendo il primo partito in Parlamento: più chiara di così non potrebbe essere l’esigenza di votare. L’Italia del 2021 è altra cosa rispetto all’Italia del 2018.

La Lega deve prendere atto del proprio declino. Lo dico con grande amarezza vista la mia storia politica. La Lega deve riflettere su se stessa e sul proprio ruolo. Ha un problema addirittura a monte del voto. Ha il problema della rappresentanza: rappresenta ancora i ceti medi produttivi e le esigenze dei territori, a tutela delle cui esigenze dovrebbe stare al governo del Paese oppure rappresenta le proteste dei noi vax, non green pass, antitetiche al governo (vedi i Borghi e i Bagnai presenti nelle loro manifestazioni). O peggio, nel cercare di rappresentare tutti finisce per non rappresentare nessuno. O peggio ancora, rappresenta gli interessi e le esigenze individuali della sua attuale classe dirigente? Vedremo dunque che conseguenze interne avranno gli esiti elettorali tanto in Toscana quanto in Italia.

FdI fa il pieno di consensi, molti dei quali provengono proprio dalla Lega. Il rischio è quello di andare a una sterile opposizione, cioè la situazione in cui da anni si trova la signora Le Pen in Francia: senza alleati, al momento elettorale è sola contro il resto del mondo. Perde regolarmente tutte le elezioni. Opposizione “di bandiera”.

F.I. piazza l’unico sindaco vincente del cdx Roberto Di Piazza a Trieste. Ma, se è vero che i voti non diminuiscono è altrettanto vero che non crescono, condannando il partito a percentuali non decisive, per inciso anche a Lucca.