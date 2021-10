Politica



Chiosco di Piero, eccesso di potere da parte del Comune?

domenica, 17 ottobre 2021, 17:49

Già negli anni sessanta esisteva nella zona di Sant’Alessio/Monte San Quirico, una vasta area priva di disciplina urbanistica, che l’Amministrazione del tempo definì “Zona Bianca”.

Quel contesto fu associato, se la memoria non ci tradisce alla legge 765/67, assegnandole una potenzialità fabbricabile di 3 mc/mq. Fu così possibile realizzare l’ex Vulcanizzazione Nencini oggi Oleoficio Rocchi, un insediamento residenziale dipendente dal Piano Fanfani ed altro ancora.

Nel 1984 fu adottata la Variante al PRGC 1958 Settore E, che individuo’ in sito alcune zone di “completamento”, assegnandogli una potenzialità edificatoria di 2mc/mq. In dipendenza dell’originaria volontà dell’Amministrazione e della Variante suddetta, fu autorizzata la costruzione di diversi fabbricati, il primo dei quali al Consorzio Regionale Etruria. La Variante in questione, anni dopo venne censurata dalla Commissione Regionale Tecnico Amministrativa, che cancellò molte delle aree edificabili previste nell’Atto di Pianificazione.

A metà degli anni novanta, ci fu pure una inchiesta avviata dal Dottor Manzione, che non sfociò in nessun provvedimento restrittivo, poiché nel rilasciare gli atti edilizi, era stata perseguita una uniformità di giudizio. Contro i proprietari dei fabbricati però, dall’Amministrazione non fu mai adottato un provvedimento sanzionatorio di carattere Amministrativo, poiché negli anni, anche se indirettamente fu

assegnato in questo modo un “affidamento”, surrogatorio di ogni eventuale licenza.

L’attività commerciale denominata Specialità da Piero si trova oggi in una situazione simile, poiché dal 1955 ad oggi, al pari delle costruzioni realizzate in “Zona Bianca”, è mancante di un Atto Edilizio legittimo, ma è indubbio che l’Amministrazione ha consegnato all’attività un simile “affidamento”.

L’Amministrazione perseverando nell’intento, nel medesimo modo, dovrebbe adottare per i fabbricati compresi nella più volte citata “Zona Bianca” ugual condotta. Un diverso trattamento apparirebbe incomprensibile. Per quanto risaputo, l’atto sanzionatorio emesso dall’Amministrazione nei confronti del buon Piero, sul diniego espresso dall’Opera delle Mura oggi dismessa, è quindi di dubbia efficacia.

Il vincolo della Zona Monumentale interessata, è sotto diretta tutela della Soprintendenza ai Monumenti, attraverso il D.to Lgs 42/04 e S.m.i.

Non risulta, per quanto sapere, che l’Ente in parola si sia espresso nel merito della questione, per tal causa il Provvedimento sanzionatorio emesso dall’Amministrazione, potrebbe anche essere viziato da eccesso di potere.

In più, non si comprende, come mai la stessa solerzia, non è stata attivata, anche per il “capannaio” costruito dietro lo storico Caffè delle Mura. Per questo elenco di doglianze, attendiamo concrete e rapide spiegazioni dal Sindaco di Lucca o in Subordine dell’Assessore del ramo