Comics, Barsanti: "Che fine ha fatto il drone acquistato dal Comune nel 2020?"

venerdì, 29 ottobre 2021, 16:44

"Che fine ha fatto il drone acquistato dal Comune nel 2020?" A domandarlo all'assessore Raspini, anche attraverso un'interrogazione, è il consigliere di opposizione Fabio Barsanti dopo la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presente al tavolo, dalla quale è emerso che lo stesso non verrà utilizzato durante i Comics.

"Ho deciso di protocollare un'interrogazione sul reale utilizzo del drone acquistato dal Comune lo scorso anno – dichiara in una nota il consigliere di Difendere Lucca – e sul quale è calato il silenzio. A sorprendermi, e a fare aumentare gli interrogativi sul suo effettivo utilizzo, è stata la risposta fornita alla stampa dall'assessore Raspini durante l'incontro sulla sicurezza in Prefettura per i Comics, il quale avrebbe affermato, in merito alla possibilità di sostituire l'elicottero impegnato nel G20 di Roma, di non sapere se lo strumento potrebbe essere compatibile con i divieti di sorvolo".

"A parte lo stupore per la risposta dubitativa, che dimostra come l'assessore non si fosse nemmeno posto il problema di un eventuale suo impiego in vista della manifestazione iniziata oggi – prosegue la nota – a questo punto è giusto che i cittadini sappiano quanto sia stato utilizzato questo drone, costato circa 24.000 euro, nell'ultimo anno e mezzo. Un drone, lo ricordiamo, sbandierato ai quattro venti con servizi fotografici e propaganda varia in pieno lockdown, che sarebbe dovuto servire per vigilare e combattere gli assembramenti ma che in realtà nessuno ha mai visto".

"Questa amministrazione ci ha abituato a proclami senza costrutto, ad iniziative esistenti solo nei comunicati stampa, ma che poi non trovano alcun riscontro nella realtà né beneficio per i lucchesi. L'unica cosa reale e tangibile - conclude Barsanti - sono i 24mila euro spesi per questo drone, che doveva cercare le persone e che ora tocca a noi cercare".