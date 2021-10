Politica



Consiglio, dibattito aperto su piano operativo: respinte le richieste della minoranza

martedì, 26 ottobre 2021, 20:25

di chiara grassini

Il consiglio comunale si è aperto con una pregiudiziale presentata da Massimiliano Bindocci e quattro da Alessandro Di Vito, esponente della lista civica SiamoLucca. Al centro dell'attenzione di questo pomeriggio il piano operativo illustrato successivamente dall'assessore con delega all'urbanistica Serena Mammini.

Bindocci afferma di "sospendere la votazione in consiglio" perchè prima di approvare l'adozione occorre "fare un percorso con gli atti pubblici" che mira alla trasparenza e coinvolge la cittadinanza a partecipare. Per questo il politico invita a non votare il piano se non prima illustrato.



Da qui si apre la discussione. La parola passa ai capigruppo. Interviene Remo Santini. "Riteniamo che non ci siano stati tempi per approfondire l'argomento e discuterne nei dettagli" ha affermato dubbioso in merito alle ristrettezze sui tempi.

Roberto Guidotti invece parla a nome della maggioranza e "non ritiene di accogliere la pregiudiziale e vota contro". Poi il turno di Fabio Barsanti, Difendere Lucca. Stando alle sue parole l'amministrazione ha ritardato a presentare il documento. Chiede una proroga. Si esprime il voto. Risultato? Sette favorevoli e 23 contrari. Richiesta respinta.

Il consiglio comunale va avanti. Il consigliere Di Vito presenta quattro pregiudiziarie: Utoe (unità territoriali organiche elementari), la seconda riguarda "la mole di documenti da leggere in breve tempo", la terza "una grossa mole dell'eleborato" e infine l'ultima illustrazione "il territorio rurale e urbanistico".

Respinto, tutto. Nel primo caso con sei favorevoli e 20 contrari. Così come il resto: otto favorevoli, 19 contrari e un astenuto. Sette favorevoli, 20 contrari e di nuovo un astenuto nell'ultima pregiudiziale.