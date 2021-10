Politica : massarosa



Davanti al Gup accusati di istigazione alla corruzione per far cadere la giunta Coluccini: Dati, Ghiara e Garibaldi in aula il 13 ottobre

venerdì, 1 ottobre 2021, 10:39

di aldo grandi

Una storia incredibile che già a suo tempo, nel 2020, segnò uno spartiacque all'interno della vita politica e amministrativa del comune di Massarosa il cui sindaco, Alberto Coluccini, finì sotto il tiro incrociato sia dell'opposizione sia, strano a dirsi, ma vero, di alcuni ex consiglieri comunali ex Lega e Forza Italia che lo avevano fino a quel momento sostenuto.

Il 13 ottobre alle ore 9, nell'aula del Gup all'ex Galli Tassi a Lucca, di fronte al giudice Simone Silvestri dovranno comparire, accusati ai sensi degli articoli 110 e 322 del codice di procedura penale - istigazione alla curruzione in concorso - gli ex consiglieri comunali ex Lega Sisto Dati, 70 anni, di Massarosa e Mascia Garibaldi, 49 anni di Massarosa, e Lorenzo Ghiara, ex Forza Italia, 57 anni di Massarosa, tutti difesi dall'avvocato Riccardo Carloni del foro di Lucca.

Con loro anche Luca Morgantini, 50 anni, di Viareggio e Stefano Allegri, anche lui viareggino, 54 anni.

Tutti, in concorso e secondo le accuse, sono finiti di fronte al magistrato che dovrà decidere se inviarli a giudizio, perché accordandosi al fine di far cadere la giunta del Comune di Massarosa e al fine di favorire una nuova lista politica nella quale, tra gli altri, Sisto Dati, Lorenzo Ghiara e Mascia Garibaldi avrebbero trovato posti di rilievo ed individuando nel consigliere comunale Giovanni Brocchini la persona da avvicinare che avrebbe potuto determinare la mancata approvazione del bilancio triennale, con l'ulteriore conseguenza di cagionare la caduta della giunta, offrivano a Giovanni Brocchini nel corso di conversazioni telefoniche ed incontri di persona, agendo materialmente Morgantini, Allegri e Dati, la somma di 7-8 mila euro ed una forte 'spinta'nella sua carriera politica ove non si fosse presentato al successivo consiglio comunale, ove era calendarizzata l'approvazione del bilancio di previsione triennale dell'ente, si da far mancare il proprio voto, e così agendo al fine di indurre il pubblico ufficiale a fare atti contrari ai suoi doveri, anche specificando che ove avesse continuato ad appoggiare l'amministrazione in carica sarebbe stato 'bruciato' politicamente ed avrebbe concluso la sua carriera politica.

Ogni commento alla vicenda ci pare superfluo. Da notare che le accuse, se condo alcune indiscrezioni, si baserebbero su registrazioni agli atti incluse nel fascicolo derivante dalle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Massarosa al quale il Brocchini si recò per denunciare l'accaduto.