Difendere Lucca dopo l'escursione al Bargiglio: "Punto nodale del territorio lucchese"

Altri articoli in Politica

lunedì, 11 ottobre 2021, 17:29

Era presente anche il Comune di Lucca alla marcia della pace Perugia-Assisi, che ieri (domenica 10 ottobre), dopo la pausa obbligata dal Covid, è tornata ad animare il cuore dell’Umbria

lunedì, 11 ottobre 2021, 17:29

Tappa nel quartiere di San Concordio per il consigliere comunale Fabio Barsanti che ha visitato l'esterno dei vari cantieri dei 'Quartieri social' incontrando i residenti. Martedì nuovo appuntamento al mercato di Nozzano

lunedì, 11 ottobre 2021, 14:00

Il segretario del circolo centro storico el Pd e 'guru' della politica del partito, alla luce della possibilità che il sindaco di Viareggio si candidi a Lucca, lo invita a restarsene dov' per il bene di tutti, viareggini e lucchesi compresi

lunedì, 11 ottobre 2021, 13:40

La lista civica SiAmo Lucca chiede chiarezza su un immobile che qualcuno realizza in questi giorni nell'area di via della Scogliera: un abuso edilizio o tutto autorizzato?

lunedì, 11 ottobre 2021, 10:53

Quando lo abbiamo preso era al 50 per cento di possibilità di scendere in lizza alle prossime amministrative del 2022. Dopo le dichiarazioni di Tambellini, ora, è salito all'80 per cento e moltissimi lucchesi di centro e anche di destra guardano a lui come l'unico candidato possibile

domenica, 10 ottobre 2021, 12:19

Incredibile, ma vero: in una trasmissione a Canale 50 il sindaco, a domanda precisa, ha spiegato che, a suo avviso, Giorgio Del Ghingaro non avrebbe i requisiti necessari per sostituirlo