Politica



Difendere Lucca: “Più attenzione alla Brancoleria, non bastano le asfaltature sotto elezioni”

martedì, 26 ottobre 2021, 10:05

Dopo i sopralluoghi e gli incontri in Brancoleria, il movimento Difendere Lucca fa il punto: "Dall'ascolto dei cittadini sono nate interrogazioni e raccomandazioni in consiglio comunale da parte di Fabio Barsanti. Occorre un'attenzione per il territorio più costante, invece che ricordarsi delle frazioni solo a pochi mesi dalle elezioni".

"Il territorio della Brancoleria - continua Difendere Lucca - è fragile, come altre zone collinari della lucchesia dove smottamenti e frane impattano pesantemente sulla vita dei cittadini. Sotto la chiesa di San Lorenzo di Brancoli per esempio è crollato uno pezzo di strada, e anche nella via fra Sant'Ilario e Vinchiana il manto sta cedendo e un palo della luce è crollato. Ancora, occorre sistemare la strada da Vinchiana a San Giusto dopo gli avvenuti lavori per la fibra ottica".

"Queste segnalazioni sono diventate altrettante attività del nostro consigliere Fabio Barsanti in consiglio - prosegue la nota - come già in passato sollevò il problema della frana a Sant'Ilario, poi risolta. Accanto alle problematiche, proponiamo anche una valorizzazione culturale: il camposanto di San Giusto è un piccolo cimitero monumentale, che - con il dovuto rispetto - potrebbe essere inserito nei luoghi di interesse della Brancoleria, accanto al museo e ai percorsi della Linea Gotica che già esistono".

"L'attenzione per il territorio - conclude Difendere Lucca - deve essere costante da parte del Comune. Invece abbiamo notato le cosiddette "asfaltature elettorali", con l'assessore Raspini che manda in giro le sue squadre a mettere una pezza dopo anni di oblio. A pochi mesi dalle elezioni, siamo al solito fumo negli occhi che l'amministrazione cercherà di spargere di qui a primavera".