Politica



Elezioni, costituito il movimento civico ‘LuccaFutura’: sosterrà Francesco Raspini

sabato, 9 ottobre 2021, 14:46

Costruire una Lucca del domani che sappia guardarsi intorno e cogliere le sfide, che ambisca a pensare in grande e a dare forma alle idee, che attragga opportunità e risorse e faccia accadere il meglio per l’intera comunità. Sono queste le premesse con cui stamani si è costituito, con un’assemblea pubblica, il movimento civico LuccaFutura che rappresenta un’esperienza nuova e fresca nel panorama delle elezioni amministrative.

Interessato a influire sulla politica cittadina dei prossimi anni, infatti, il movimento LuccaFutura, che si colloca nell’ambito del centrosinistra, sosterrà la candidatura a sindaco di Francesco Raspini. È questa la posizione che manterrà a partire dalle primarie che, LuccaFutura, si augura verranno convocate al più presto, nell’ottica di una linea quanto più trasparente e chiara per porre il cittadino nella piena consapevolezza e nella miglior condizione di scelta.

Al di là dell’esito delle primarie, LuccaFutura rappresenta comunque una realtà viva e propositiva che sarà presente nella corsa alle elezioni del 2022, portando avanti le idee e i valori che la contraddistinguono.

L’intento di LuccaFutura è, infatti, quello di inserirsi, come voce di rilievo nel contesto cittadino, raccogliendo esperienze del passato e opportunità del futuro, promuovendo la partecipazione collettiva intorno a temi politici, sociali e culturali; sostenendo la difesa dei valori della democrazia e delle libertà civili; contribuendo allo sviluppo della città su larga scala, anche nei rapporti con altri enti o realtà al di fuori del territorio per crescere e ottimizzare le risorse sfruttando sinergie e collaborazioni.

Del suo manifesto, fanno parte temi centrali: la sostenibilità, per preservare l’ambiente attraverso scelte positive; la rivoluzione digitale e l’innovazione al servizio del territorio per semplificare i processi e migliorare l’accessibilità; la parità dei diritti per costruire una narrazione urbana che parli di inclusione e rispetto.

E poi ancora, la cultura e l’istruzione come valori fondanti di una società, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni; l’economia e il lavoro, per supportare le persone in un mondo in rapida evoluzione; l’attività sportiva come strumento di aggregazione e integrazione, come ausilio per il benessere psicofisico della comunità.

Sono questi solo alcuni dei temi su cui LuccaFutura pone l’attenzione, anche grazie alle diverse sensibilità e alle numerose esperienze che la compongono, alle professionalità e alle culture che la animano, alle generazioni vicine e lontane che si confrontano e che rappresentano un costante motore di stimoli e proposte. Di questo e di molto altro, LuccaFutura tratta quotidianamente anche sui suoi profili social Facebook e Instagram, generando dialogo, cultura e riflessione.

Sempre aperta ad avvicinare nuove personalità, LuccaFutura - che ha dato il via al tesseramento proprio in occasione della sua assemblea costituiva - è pronta ad accogliere al suo interno, chiunque ritenga di voler dare il proprio contributo alla crescita della nostra città.

Per richiedere la tessera associativa, basterà mandare una mail alla casella di posta luccafutura@gmail.com o contattare il movimento tramite i profili social.